辦公室冷氣越來越早關！公務員轟「熱死所有人」引同行共鳴

近來天氣越來越熱，不少人進室內後皆會開啟冷氣享受透心涼，不過各地方單位對於冷氣的規範不一，引發不少爭議。日前一位公務員發文怒批，機關開冷氣的時間越來越短，除了規定超過28度才能開空調、越來越早關機以外，每半年的節能績效若超標還要進行檢討，單位的冷氣規定讓他相當不滿，文章發布後，不少同行也深有同感。

原PO在Dcard發文抱怨，他們的中央空調系統是由秘書室控制，提供給全棟使用，而照目前單位規定，室溫28度以上才能開冷氣，不過以往都是下午5點關閉冷氣，現在卻變成下午4點30分就提前關閉，讓他直呼「一早到辦公到快熱死，下班快熱死」。

原PO進一步點出，每半年還有節能績效檢討，若是超標會被問為什麼用電量增加、要大家檢討等。對此，原PO怒轟，用電量本就跟經濟成長成正相關，電器使用越久、越老舊，功率降低後用電量當然會變多，「整個部的機關省下來的電比得上工業成長的電嗎？這是什麼政府，搞得熱死所有人，然後說自己節能績效好棒棒」。

貼文引發許多公務員共鳴，「超不公平啦，有官來就開冷氣，平常都很省，有規定電量不能超過104年的電量，超不合理」、「秘書處也整天被檢討用電增加，煩死了」、「我們機關11點開、14點關，真的是開應付的」、「我們這裡規定10點開、4點關，尤其是會勘回來如果過了4點，那種熱電風扇也沒救」、「我們單位說7月才常態開」。

此外，也有不少網友分享，「遇到問題，請民眾罵幾次比自己內部員工反映還有效」、「我還真遇過同事服務民眾時直接請民眾打1999抱怨冷氣，超猛」、「有很多地方單位到中午才開冷氣，有電費跟節能績效，每年都來文說沒達標，可是天氣一年比一年熱」。