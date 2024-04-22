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喝完速食店可樂驚見杯底有異物 送回店家還獲招待免費套餐
許多人到速食店都一定會點漢堡、薯條、可樂，不過有一名網友日前喝完一杯可樂後，卻發現杯底出現「異物」，仔細一看，這個異物竟然是可樂機的零件，他拍下照片上傳臉書引來不少人熱議。
從原PO在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」貼出的照片看到，他喝完可樂覺得有異樣，打開杯蓋卻發現杯底出現一個黑色的塑膠物品，仔細一看竟然是可樂機出水口的零件，讓他苦笑地說「可樂喝完多一個驚喜」。原PO也在留言處表示事後有將這個零件送回給店家，店家還招待他一份免費套餐。
貼文一出引起許多人討論，「拿去還，那位工讀生會感謝你的」、「可樂機出水口的頭，接下來裝可樂的員工應該會一直被噴到制服」、「我聽說過那東西會影響整個店」、「恭喜抽到再來一杯」、「喝飲料送玩具，根本以前乖乖的概念」、「再多喝幾杯就可以把整台組起來了」、「賺到了~那要好幾百塊」、「這個就飲料機器的頭呀！是不會很髒，只是喝到一定會覺得靠北喔」。
還有網友分享類似經驗，「我有送過搖搖杯蓋」、「我也有喝到過，拿回去時很感激」、「以前實習的時候也遇過，只是當我要把這玩意裝回去的時候，發現裝這玩意的地方裡面滿滿的都是蟑螂」、「我喝完珍奶，跟你一樣也有驚喜」、「跟我上次一樣耶，拿回去店員給我一杯一樣的免費補償」。
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