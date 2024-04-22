台女獨旅韓國搭車遇性騷！變態司機逼留電話 手被抓去硬親

疫情解封後，民眾出國旅遊人次屢屢攀高，不過出門在外還是要多加留心，防人之心不可無。近日有網友發文，敘述自己在韓國獨旅時遇到計程車司機性騷擾的經驗，提醒眾人在外旅遊一定要保持警覺。

原PO在網路論壇Dcard上發文，她表示自己這次是獨自前往韓國找朋友，來回機場的路上都只有一人， 在前往仁川機場回台灣的路上叫了Uber，原本打算搭車到地鐵站換車，但後來決定改成直接坐車到機場，殊不知此舉讓原PO遇到性騷擾事件。

上高速公路前，原PO被司機要求從後座坐到副駕駛座，因為不熟悉韓國法規，誤以為是韓國上高速公路有承載限制，原PO就順著司機要求坐到副駕。

上高速後，司機和原PO閒聊，開始不斷問原PO姓名，還要求原PO脫口罩、想看她的長相，問題也越來越私人，不斷詢問原PO「結婚了嗎」、「喜歡我嗎」、「我可以去台灣找妳嗎」、「妳會當我的導遊嗎」。

接著司機竟然將車速慢下，想將車切到外線道，還問原PO「要不要一起去休息站？」，原PO覺得毛骨悚然，盡可能地用冷靜嚴肅地拒絕司機，並說自己趕時間，有朋友在機場等，司機還質疑「妳不是一個人來嗎？怎麼會有朋友在那邊等妳」。

原PO害怕表示當下態度根本不敢多強硬，「畢竟妳在他車上、還在高速公路上，他雖時都有掌握妳行動的機會，而且妳可能真的就被載去屍首分離了」，只能偷偷將對方的汽車執照拍下傳給親友。

快到機場時，司機將車停在離大門有段距離的地方，強橫要求原PO在自己手上留下電話號碼以便日後聯繫，原PO敷衍亂湊一組數字，不料對方竟趁機抓住原PO的手親吻，讓原PO感到驚恐又噁心。

原PO藉著自己遇到的事蹟提醒網友，獨旅時千萬要提高警覺，如果是叫車搭乘，一定要隨時注意車輛行駛路線有無偏離、付費方式最好用線上付款，不要有互動時間；如果不幸遇到怪人騷擾可以「技巧性順從，以能抵達離開為主」。

文章貼出後，引起許多網友議論，不少人安慰原PO還好她安全回台了，也有許多網友感謝原PO將經驗分享出來，也有人分享自己出門在外的安全守則，「在外最好不要說自己一人，說跟朋友約在地點或是假裝講電話、有人在目的地等妳」、「我朋友去美國出差搭車，對方一直在打探她是不是一個人，遲遲不肯載她去目的地，想把她載去其他地方。幸好她夠機警，整路都打電話給當地的朋友，保持連線，也跟朋友講了車牌和司機的資訊」、「搭車真的不要坐前座」、「一個人在國外坐車盡量還是搭大眾運輸比較好，如果在外地要搭計程車還是要有伴會比較安全」。