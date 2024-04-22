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他看陸劇驚「生活水準超越台美」 過來人曝就醫經驗嚇壞：不敢再去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他看了陸劇後，認為中國呈現出的生活水平比台灣好，甚至有超越美國的感覺。 中新社
一名網友表示，他看了陸劇後，認為中國呈現出的生活水平比台灣好，甚至有超越美國的感覺。 中新社

觀看影視作品，或多或少可以了解不同國家的生活文化、市容樣貌。近日有網友指出，他看了陸劇後，認為中國呈現出的生活水平比台灣好，甚至有超越美國的感覺。此番言論隨即引起留言區熱議，值得注意的是，一名網友分享朋友在北京看急診的經驗，竟嚇到從此不敢再踏入中國。

原PO在PTT發文表示，他發現陸劇裡的房子都好漂亮，城市、風景也是整潔又美觀，劇中主角生活方式也好現代，整體生活水準似乎比台灣甚至美國還好，「有沒有大陸已經這麼進步的八卦？」

對此，網友紛紛表示，「大陸東西便宜又好吃的樣子」、「你要考慮加入嗎，趁他們房市正便宜」、「有錢真的過比較爽，車子、房子、高檔服務等級都超過台灣」、「城鄉差距很大，不好的不可能給你知道」、「偶像劇都極端美化的」、「你看台灣偶像劇，你也會覺得台灣比日本生活好」。

其中，還有網友回文分享他的女性朋友在北京就醫的經驗，當時對方被狗狗咬到發燒，急診醫師竟然沒有任何簡單隔間方式，就讓一堆病人看到她的觸診過程，且治療方式7成以上都是先吊點滴。之後朋友打完針也沒退燒，隔天直接到高級的北京協和醫院國際部，花了6千人民幣（約新台幣2.6萬元）拿幾顆消炎藥，馬上搭機離開，從此再也不敢踏進中國境內。

PTT 北京 日本

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