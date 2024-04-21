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世界第3毒！台東海岸突現這1水母擱淺 遊客嚇傻：差點摸下去

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在台東杉原海水浴場遊玩時，在岸上發現世界第3毒的「僧帽水母」。示意圖（非事發地點）／ingimage
有民眾在台東杉原海水浴場遊玩時，在岸上發現世界第3毒的「僧帽水母」。示意圖（非事發地點）／ingimage

日前，有民眾在台東杉原海水浴場遊玩時，在岸上發現世界第3毒的「僧帽水母」，雖看似已擱淺死亡，但毒性不減，若不小心被螫傷，傷口會出現紅腫、起水泡，事後原PO趕緊將照片放上網，提醒大家須多多注意。

原PO在個人臉書表示，最近和家人到台東杉原海水浴場遊玩時，兒子在岸邊突然發現一隻淺藍色呈透明狀的「僧帽水母」，讓原PO嚇得直言「真的很哇噻！兒子在沙灘上看到這玩意…差點給我摸下去…」，並將照片上傳至臉書，提醒其他遊客要多注意。

不久後，該篇貼文被轉發至「台東大小事」臉書社團，掀起網友議論，「僧帽水母...劇毒」、「嚴重的話，會引起過敏性休克死亡」、「夏天到了，台東海岸還蠻常見的」、「這個水母有毒」、「剛查了一下，原來去年東河鄉就有了」。

「世界第3毒水母」僧帽水母又被稱為葡萄牙戰艦，該生物漂浮於海上，通常是被風吹上岸。僧帽水母觸鬚很毒，若不慎被螫傷，傷口會出現紅腫、起水泡，甚至會有麻痺的感覺，一定要送醫，否則相當危險。

事實上，這並非台東海岸第一次出現水母，去年（2023）11月，有女遊客在台東東河鄉出海口處沙灘看見大量僧帽水母，事後縣府農業處立即通報海保署工作站在該處沙灘保持監控。

台東 水母 海水浴場

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