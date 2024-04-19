他質疑為何上酷澎買台灣零食 網一面倒回應這答案

有一位男網友日前幫室友收了一箱包裹，打開一看裡面全部都是台灣零食，室友的舉動讓他充滿疑惑，隨即上Dcard貼文請教其他人，「誰會在酷澎上買一堆台灣零食啦」。

原PO文中表示，室友最近迷上酷澎，什麼東西都在上面訂，但他看其他人在網路對酷澎的討論正反兩極，但他到現在還是沒有使用過。直到幫室友收了一箱全部都是台灣零食的包裹後，才質疑室友「到底為什麼要在韓國電商買台灣零食啦！」

貼文引起網友間的熱議，有人說酷澎就是「便宜啊！」、「便宜啊！為啥不行」、「便宜，而且首購有折扣，比溜滑梯還划算」，有網友表示，「會啊！我們公司福委都在上面訂零食」、「我也會在上面買台灣零食誒」、「零食很便宜啊」，更有人點出除便宜外的好處，「不用外送費很棒啊，我也都在momo、pchome買泡麵，不用怕撲空」、「外面經銷商一包泡麵賣近50元，酷澎一包才賣20元，而且隔天就送到你家，不香嗎」，「不得不說真的很方便」。