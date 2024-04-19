出國跟團遇到「雷導遊」！ 過來人嘆：品質像在丟骰子

出國旅遊時，有些人會選擇自由行，有些人則喜歡跟團旅遊，讓旅行社規劃行程及處理大小事。一名網友分享，近日全家跟團到日本黑部立山旅遊，遇到的導遊卻讓他感到很失望，不禁感嘆「出國跟團遇到好導遊真的很重要」，引起眾人共鳴。

原PO在「爆料公社」發文表示，近日全家跟團到日本旅遊，在遊覽車上時想喝水，詢問導遊是否能拿一瓶水，對方卻露出不耐煩的表情，說要收費110日圓（約台幣23元），讓他感受很差。此外，每次下車到各景點時，導遊更會直接搞消失，「告知了一個集合時間地點，人就消失了，雖然事前有做功課，但被半放生的感覺很差」，他們最後只好跟著隔壁旅行團的熱心導遊，聽他解說景點故事和推薦拍照位置。

原PO指出，到了最後一天要給小費，導遊才開始對團員熱絡了一點，但在吃吃到飽的時候，導遊巡桌時，卻用很差的語氣對原PO一家人表示「你們怎麼拿那麼多肉」，讓原PO覺得是在嘲諷他們像沒素質觀光客，「搞得我們最後都不敢多拿，我們都已經事前結清所有團費，卻還吃得這麼憋屈」。

貼文引起討論，網友紛紛表示，「跟團旅遊，好壞取決於領隊，好的領隊會為我們謀福利，不好的裝聾作啞」、「跟團的品質就是在丟骰子」、「我們跟了好幾次團，導遊都很細心很認真，還跟小孩打成一片成為孩子王，只能說跟對導遊真的很重要」、「遇到不會亂推銷的導遊超重要」、「我遇過比這更糟糕的領隊」、「現在有的導遊是來砸旅行社招牌的」。

有人分享，曾遇過臨時更改行程、在遊覽車上自己睡翻的導遊，也遇過時間安排很糟的行程，「不是太晚吃晚餐，就是到飯店還要等2個多小時才吃晚餐」、「曾跟團到菲律賓旅遊，領隊抵達第一天晚上人就不見，整個行程都只有導遊一個人帶領大家玩，最後一天領隊才來陪大家回台灣，還專程回來收服務費，整團搞到氣氛很差差點打架，發誓那個旅行社永不參加」。

不過，也有網友指出，還是有熱情且盡責的導遊，「我們遇到的領隊很盡責，全程解說各景點、當地歷史風情文化，每天上車發一瓶礦泉水，自理餐會協助翻譯解說點餐，上下車都會帶團員上廁所」、「遇到好專業的導遊，歷史故事聽到我們都不想睡，用餐時都叫我們吃多點拿多點」。