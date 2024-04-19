英國女導遊移居台南初嚐一美食竟失眠 猛喊：天大的錯誤啊

YouTube頻道《不要鬧工作室》向來以訪問在台的外國人體驗聞名。這回一名英國女導遊Zoe分享她移居台南一年半的居住心得，她回憶初來乍到時，由於想一嚐台灣有名的珍珠奶茶，但殊不知台南所有東西都很甜，讓她當天喝完一杯珍珠奶茶後，竟整晚都睡不著。

Zoe談及一開始移居台南的飲食震撼，便是台灣聞名遐邇的珍珠奶茶。因為不知道台南所有東西都很甜，所以在不知情的情況下，點了一杯全糖的珍珠奶茶，竟讓她當天晚上整個亢奮到睡不著，「在那跳來跳去」，讓她直呼：「真是天大的錯誤啊！」。

在飲食上還有一點讓她感受到文化衝擊，她表示，因為台灣吃的店家通常會在下午2點至3點時休息，並在晚間9點後打烊，所以如果下午肚子餓或晚上10點想吃宵夜，可能僅能尋求超商食物果腹。

Zoe也說，雖然台南也有夜市，但由於每個夜市的營業時間都不一樣，因此在地人有個「大大武花大武花」的口訣，以方便記清楚哪天可以去哪個夜市。

雖然有很多文化衝擊，但Zoe仍很喜歡台南，她表示：「身為一個住在台南一年半的導遊，我覺得觀光客會被台南豐富的文化所吸引，都很多很酷又有意思的歷史和景點可以拜訪，重點是這裡舒適的步調和節奏」。在受訪末尾，Zoe還秀了幾句台語，但她也謙虛表示，真的就只會這幾句了。

對於台南食物太甜，有網友表示：「台南的無糖=無法在加糖，台南的半糖=半杯都是糖，台南的全糖=全部都是糖」、「下次要點正常糖，台南的全糖是100%糖，不加水的」。也有網友針對Zoe說的下午店都休息一事表示，其實「台南到半夜3-4點還是有小吃攤呀，怎麼可能去便利商店找吃的」。