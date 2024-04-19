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台灣高鐵秘辛！日本YouTuber帶父母搭高鐵 工程師爸爆：坐這2節車廂最賺

聯合新聞網／ 綜合報導
住在高雄的日本女生Mana，近日她的父母親來台灣旅遊，在日本任職的鐵路工程師的父親透漏，台灣高鐵的最高車速比日本新幹線還快。圖擷自Mana臉書
住在高雄的日本女生Mana，近日她的父母親來台灣旅遊，在日本任職的鐵路工程師的父親透漏，台灣高鐵的最高車速比日本新幹線還快。圖擷自Mana臉書

你知道台灣高鐵的車速比日本新幹線的車速還要快嗎？住在高雄的日本女生Mana，是YouTuber，近日她的父母親來台灣旅遊，在日本任職的鐵路工程師的Mana父親透漏，日本新幹線的最高車速是每小時280公里，而台灣高鐵的最高車速可達到每小時300公里，比新幹線還快。

Mana近日在YouTube頻道上傳影片，紀錄她跟父母親體驗台灣高鐵商務艙的過程。高鐵商務艙跟經濟艙比較，因為商務艙懸吊系統不同，坐起來特別寬敞舒服。Mana父親表示，台灣高鐵是日本新幹線車廂第一次出口到國外，原本台灣高鐵是要採用歐洲系統，後來台灣發生921大地震，才換成日本系統，不論是對日本或台灣都很有意義。

Mana和父母親搭乘台灣高鐵當天，他們發現商務艙的座位附有充電插座、還提供免費咖啡、茶等熱飲，同時也有果汁可以選擇，而且車廂燈光柔和又乾淨，大力誇讚高鐵用心。

另外Mana父親爆料說，台灣高鐵商務艙車廂、第一節和最後一節車廂的懸吊系統，和其他車廂設計不一樣，所以坐起來會特別舒服。如果你選擇坐經濟艙，就要坐第一節和最後一節車廂，也一樣很舒服。Mana父親也提到安全性，指出日本新幹線不管遇到怎樣的地震，就只有出軌而已，沒有發生過其他重大災害。

YouTuber 新幹線 高鐵

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