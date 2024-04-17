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她考到駕照…跟爸借車被丟「這一本」 內行秒點頭：裡面很多知識

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友剛考到汽車駕照想出遊玩，爸爸表示可以借車給她，不過條件是她要讀完「車主手冊」，令她忍不住抱怨，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友剛考到汽車駕照想出遊玩，爸爸表示可以借車給她，不過條件是她要讀完「車主手冊」，令她忍不住抱怨，引起不少熱烈討論。示意圖／ingimage

不少人成年後會去考駕照，通勤和出遊時會方便許多。一名網友剛考到汽車駕照想出遊玩，阿北說可以借車給她，不過條件是她要讀完車主手冊」，令她不禁相當傻眼直呼，「真的有人會看這個嗎？」，引起不少熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，她的堂妹為了去露營，最近考到了駕照，阿北表示，車可以借她開並丟給她一本「車主手冊」，令堂妹忍不住抱怨，「我爸做了一件喪心病狂的事情，他叫我讀這本」並拍下手冊，原po不禁疑惑，「真的有人會看這個嗎？這超厚一本耶」，引發網友熱議。

網友紛紛表示，「從來沒看過說明書」、「高招啊厲害，以退為進」、「沒開過看這本很正常呀」、「帶去蓋泡麵很方便！」。

不少網友則表示，「會啊，我開別人的車車會大概看一下，知道按鈕在哪裡、有什麼機關」、「不看有些細節還真的不知道，然後找師傅處理付錢買知識」、「會看，但只看保險絲位置及基礎保養」、「會看，起碼要知道輔助駕駛系統要如何手動關閉所有功能，不然警示音一直叫是一回事，油門踩不動是一回事，整路自動剎車會氣到想拆牌把車報廢」、「裡面滿多知識的，我會稍微翻過」、「正常，我剛會開車時長輩也拿給我看」、「最好還是翻一遍車主手冊，了解一下車子各項按鍵與設定，必要時才不會手忙腳亂，發生危險」、「現在車子很復雜沒看點書還真的無法入手」。

有網友則分享自身經驗，「我妹借我的車，沒3分鐘直接撞樹，借一次修4萬，我也是笑笑的，眼睛在笑」、「我都會看欸…尤其我家現在那台，那時候牽車是全台好像第50幾台而已，很多功能連業務都不知道…只能自己翻自己摸」、「就基本的阿…上次我女兒開一開，問我雨刷在哪」。

車主 駕照

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