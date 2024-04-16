讚女友善良好脾氣想結婚…網見「一關鍵」狂勸分手：你擔不起

常說愛情是枯燥生活的調味劑，但當愛情走入現實中，多少會帶來意料之外的酸甜苦辣；有位網友發文，敘述自己與女友的戀情順利，但是雙方原生家庭的差異讓他猶豫要不要以結婚為前提繼續交往，貼文下引來不少網友留言討論。

原PO在Dcard上發文，提及自己與女友感情不錯、價值觀各方面挺契合，但交往後才知道女友原生家庭背景比較不好，父親肝癌過世、母親打零工維生，還有一個下半身癱瘓的弟弟要照顧，家中經濟全靠女友的薪水支撐。

原PO表示，女友弟弟在剛上大學時買了機車，後來沉迷改裝機車，放假都去跑山，結果出了車禍後下半身癱瘓，學業也中斷，平日只能靠電動輪椅代步，失去獨立生活的能力。

女友母親打零工賺得錢不多，父親肝癌去世前再三交代女友一定要照顧弟弟，原PO說女友很善良、脾氣好，但以後如果要結婚生小孩，兩人經濟勢必會因此被壓縮，原PO也強調他知道沒有條件十全十美的另一半，但很想詢問網友們的意見，「交往對象是原生家庭中有沉重負擔的，還會繼續交往準備結婚嗎」。

貼文下，許多網友留言覺得女友弟弟太過依賴姊姊，應該試著讓弟弟有一定生活能力，「殘障還是有不少工作可以做，公司也有這方面人數規定、國家也有補助，但弟弟受傷後不努力獲得學歷也不工作，要慎重考慮自己要不要進入火坑去幫助這種人」、「我覺得可以跟女友一起陪弟弟努力復健，或是直接幫他一起找工作，總好過直接養他一輩子」、「女友觀念也不對，應該要讓弟弟有辦法自食其力，而不是陪他一起葬送人生」。

還有不少網友勸原PO要想清楚，不要被一時的感情沖昏頭下決定，「建議分手⋯結婚是兩家人的事情，你父母會同意嗎？」、「現實就是不論男女，家裡負擔太大就不要想結婚拖另一半下水了」、「是我的話不會結婚，除非你身家好幾億，不然你擔不起」。