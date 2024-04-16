快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

又見天坑！台南市府連地下道旁貨車廻車 道路面下陷卡後輪

讚女友善良好脾氣想結婚…網見「一關鍵」狂勸分手：你擔不起

聯合新聞網／ 綜合報導
有名網友與女友感情順利，但因為女方原生家庭背景較差，而猶豫要不要結婚。示意圖／ ingimage
有名網友與女友感情順利，但因為女方原生家庭背景較差，而猶豫要不要結婚。示意圖／ ingimage

常說愛情是枯燥生活的調味劑，但當愛情走入現實中，多少會帶來意料之外的酸甜苦辣；有位網友發文，敘述自己與女友的戀情順利，但是雙方原生家庭的差異讓他猶豫要不要以結婚為前提繼續交往，貼文下引來不少網友留言討論。

原PO在Dcard發文，提及自己與女友感情不錯、價值觀各方面挺契合，但交往後才知道女友原生家庭背景比較不好，父親肝癌過世、母親打零工維生，還有一個下半身癱瘓的弟弟要照顧，家中經濟全靠女友的薪水支撐。

原PO表示，女友弟弟在剛上大學時買了機車，後來沉迷改裝機車，放假都去跑山，結果出了車禍後下半身癱瘓，學業也中斷，平日只能靠電動輪椅代步，失去獨立生活的能力。

女友母親打零工賺得錢不多，父親肝癌去世前再三交代女友一定要照顧弟弟，原PO說女友很善良、脾氣好，但以後如果要結婚生小孩，兩人經濟勢必會因此被壓縮，原PO也強調他知道沒有條件十全十美的另一半，但很想詢問網友們的意見，「交往對象是原生家庭中有沉重負擔的，還會繼續交往準備結婚嗎」。

貼文下，許多網友留言覺得女友弟弟太過依賴姊姊，應該試著讓弟弟有一定生活能力，「殘障還是有不少工作可以做，公司也有這方面人數規定、國家也有補助，但弟弟受傷後不努力獲得學歷也不工作，要慎重考慮自己要不要進入火坑去幫助這種人」、「我覺得可以跟女友一起陪弟弟努力復健，或是直接幫他一起找工作，總好過直接養他一輩子」、「女友觀念也不對，應該要讓弟弟有辦法自食其力，而不是陪他一起葬送人生」。

還有不少網友勸原PO要想清楚，不要被一時的感情沖昏頭下決定，「建議分手⋯結婚是兩家人的事情，你父母會同意嗎？」、「現實就是不論男女，家裡負擔太大就不要想結婚拖另一半下水了」、「是我的話不會結婚，除非你身家好幾億，不然你擔不起」。

Dcard 結婚 身障

延伸閱讀

社福機構運營人泯滅良心！性侵「重度智力障礙少女」還將過程偷拍保存

簽約金高達3億… 他拼武俠手遊代理加班半年 網疑惑：真能回本？

19歲女大生約會遭殺害分屍 嫌犯殘忍放火「公園發現斷腿、屍塊」

他嘆大陸公車少「1設備」很落後 網反譏：台灣才奇怪

相關新聞

讚女友善良好脾氣想結婚…網見「一關鍵」狂勸分手：你擔不起

常說愛情是枯燥生活的調味劑，但當愛情走入現實中，多少會帶來意料之外的酸甜苦辣；有位網友發文，敘述自己與女友的戀情順利，但是雙方原生家庭的差異讓他猶豫要不要以結婚為前提繼續交往，貼文下引來不少網友留言討論。

馬來西亞人大讚台灣治安好 用餐見一幕直喊：「不可思議！」

不少外國人來台旅遊，總會稱讚台灣人善良熱情，以及社會治安良好。奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金近日分享，他的馬來西亞高中同學來台找他玩，發現台灣人會直接把個人物品放在座位上就去點餐，忍不住驚呼「不可思議」。

簽約金高達3億… 他拼武俠手遊代理加班半年 網疑惑：真能回本？

隨著現代人的生活越來越離不開手機，手遊市場也愈發擴大。日前有名網友在社交軟體上分享公司想代理一款中國大陸的手遊進台灣，對方報價竟要3億台幣，讓網友直呼不可思議，也質疑這樣真的賺得回來嗎？貼文被轉到PTT，也引起網友們熱議。

20年網咖撐住了！他疑惑「誰還會去」 前員工爆1族群：包下整間店

網路普及、3C成為日常，在人人都有手機、電腦的時代，許多網咖也漸漸被淘汰。近日一名網友疑惑，現在還會去網咖的都是怎樣的客群？引起熱議。

受夠外國人？日網怒日圓疲軟「狂吸底層遊客」 鄉民見脫序行徑嘆：在台也會被笑猴子

疫情解封後，各個國家的遊客紛紛湧進日本，進而衍生出許多「觀光公害」。早前京都才因為遊客無理要求與藝伎合照等騷擾行為，禁止遊客進入祇園私人街道…

車主收罰單愣問「可以申訴嗎？」 內行一看吐嘈：還漏開一條

車主在開車時，有時可能未注意前後方來車，或一時搶快，造成違規情形。不過日前有網友收到罰單後，疑惑問「請問各位大大，不依號線標誌行駛罰600元，這是什麼情形？」對此，有老司機回應「你違規在先，而且政府單位還漏開你一項未禮讓直行車」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。