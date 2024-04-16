簽約金高達3億… 他拼武俠手遊代理加班半年 網疑惑：真能回本？

隨著現代人的生活越來越離不開手機，手遊市場也愈發擴大。日前有名網友在社交軟體上分享公司想代理一款中國大陸的手遊進台灣，對方報價竟要3億台幣，讓網友直呼不可思議，也質疑這樣真的賺得回來嗎？貼文被轉到PTT，也引起網友們熱議。

有網友在Threads上發文，分享朋友公司為了拿到一款在中國爆紅的武俠手遊代理權而連續半年天天加班，然而前陣子對方廠商卻回覆報價，簽約金最後確認要一千萬美金（約新台幣3億），老闆聽到簽約金額後就打了退堂鼓，放棄代理。

貼文被轉發至PTT，轉發網友疑惑3億難道不是大型IP的報價嗎？「中國手遊+武俠+3億」的組合，他實在想不到有什麼等級簽約金敢喊這麼高，直呼「感覺簽下去就會鐵賠死」。

留言區也引起網友們熱切討論，不少網友都覺得這報價太離譜，「3億太唬爛，這要大作等級，以前魔獸行情好像也3億」、「一般手遊簽約金行情好像幾十萬美金，一千萬感覺完蛋」、「武俠就小眾中的小眾，免費仔居多，賺得回來是在作夢？」、「覺得這IP只能是金庸，而且必須是天龍或射雕3部才有機會，仙劍絕對沒這個價錢」。

不過也有網友表示中國手遊確實有機會賺回本，「可以吧？剛剛查大宇代理的影之強者第2個月就賺了1.8億」、「大作的話3億有可能阿，橘子天堂光續約金就8億」、「逆水寒吧，去年中國大紅的武俠沒別款了，如果是的話3億百分之百賺得回來，翻營收就知道，去年月營收就不知道幾個億了」。

但除了討論3億營收賺不賺得了之外，有不少網友也在議論「還沒拿到代理就先加班半年」的職場問題，「行銷加班到半夜連續半年是在幹嘛」、「這群行銷都沒談大概簽約金就先做demo？」、「寫代理企劃要加班半年，這公司是不是很小啊」。