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車主收罰單愣問「可以申訴嗎？」 內行一看吐嘈：還漏開一條

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何被開單？內行老司機回應「未依左轉燈指示先左轉」。擷自圖爆怨2公社
一名網友好奇為何被開單？內行老司機回應「未依左轉燈指示先左轉」。擷自圖爆怨2公社

車主在開車時，有時可能未注意前後方來車，或一時搶快，造成違規情形。不過日前有網友收到罰單後，疑惑問「請問各位大大，不依號線標誌行駛罰600元，這是什麼情形？」並附上違規照片，對此，有老司機回應「你違規在先，而且政府單位還漏開你一項未禮讓直行車」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示「請問各位大大，開車被罰不依號線標誌行駛，開單600元，這照片看得出是什麼情形嗎？因為申訴費要300元，來來回回時間不符合機會成本，所以罰單先繳了」。

對此，網友們回覆「左轉燈未亮就轉彎吧」、「左轉燈沒亮就左轉，所以才被開罰吧？感覺你是提早轉了」、「沒有劃虛線也不能往前呀」、「哪有什麼申訴費300？當我沒申訴過？有疑慮就申訴啊」、「左轉車占用直行道、違規跨越雙白實線，還有轉彎燈未亮、轉彎車未禮讓直行車，看起來是有單位漏開了」。

根據交通部公路局提供的「裁決申訴與繳納（限處罰條例）」顯示，申訴申請條件為：輸入車主或駕駛人資料進行查詢、選擇應到案處所提出申訴。若不服申請判決書，可以向地方法院提起行政訴訟起訴，並繳交裁判費300元。

罰單 車主

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