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租客秀緯創識別證…她PO網問真假遭嗆「身家調查」 結局風向大轉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，最近親戚要出租房子，在篩選房客階段，一名男子傳了「緯創員工證」想證明身分，後來證實這是詐騙。圖擷自Dcard
一名女網友透露，最近親戚要出租房子，在篩選房客階段，一名男子傳了「緯創員工證」想證明身分，後來證實這是詐騙。圖擷自Dcard

一名女網友透露，最近親戚要出租房子，在篩選房客階段，一名男子傳了「緯創員工證」想證明身分，而原PO一家因個性謹慎，將照片局部打碼PO網，詢問網友識別證是否為真，想不到底下留言區風向瞬息萬變，最終也證實這確實是詐騙。

原PO在Dcard發文表示，因為過去有被房客騙過的經驗，對方自稱在某公司上班，但其實不務正業，結果把房子搞很亂，最後又欠租，因此這次篩選房客格外謹慎，「有人知道緯創軟體的識別證是什麼樣子的嗎？工號格式是怎樣？我自己印象中和上網查到的識別證都是別的樣式的，才想說上來問問」。

對此，有不少網友質疑她的行為，「現在的房客真卑微，租個房子還要被身家調查」、「這房客真可憐，大頭照沒有全部被碼就被丟上來」、「人家是欠你們？要打碼好歹也整張照片，尊重好嗎」、「笑死那就不要租人，想躺著收租的風險就是遇到怪人」。

聽見網友的心聲後，原PO也重新將員工證打碼得更完整上傳。不過也有一票人回應，這真的是詐騙案，「身為緯創的前員工，老實說看到這個識別證我真的先笑出來，至少我看到的跟您貼文中的是完全不同的」、「一大早看到這篇文章整個人都醒了，最近幫家人做竹北套房出租，也跟樓主一樣遇到同個人」、「笑死這麼多人不爽原PO、房東，結果這個還真的是假的識別證」、「會講不用查的都是沒遇過惡房客，住幾個月後就開始不繳費，趕也趕不走，後續走法律途徑會拖很長時間」。

Dcard 房客 房東 租房子

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