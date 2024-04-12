人妻沒工作帳戶只剩900元 首辦信用卡「核到高額度」嚇問：搞錯了？

許多人外出消費，為了方便和多樣的回饋會選擇刷信用卡，銀行也會根據持卡人的還款能力來核定信用卡額度。不過一名人妻分享，最近為了買車去辦了人生第一張信用卡，由於她帳戶裡的錢不多，甚至慘到帳戶只有900元，原以為額度不會很高，沒想到收到的核卡額度高達30萬，讓她相當訝異「難道我有我不知道的財產？」

網友在《Dcard》發文，表示自己目前沒有工作，是個金融白痴，近日因購車需要家人請她去辦信用卡，她坦言自己的銀行帳戶沒有大筆資金進出過，也從來沒超過1萬元，最近更慘到只剩900元，申請信用卡時並未繳納財力證明，對於核卡額度也沒什麼概念。

直到原PO收到信用卡核發的簡訊，發現卡片額度竟有30萬元，「我老公看到這個訊息跟我說額度很高欸，我才驚覺原來不是大家都是這個額度」，她疑惑是不是銀行搞錯了，還是她有自己不知道的財產？原PO表示爸爸有幫她在銀行存錢，是銀行的VIP，不曉得是否與此有關？

貼文一出，網友紛紛留言推測原因「因為這張卡是要買車刷車款用的，都會核比較高」、「Vip要300萬以上啊，核30萬算正常偏少」、「主要看你當初辦卡的時候提供什麼資料吧，然後在其他家銀行的信用表現也會影響到核卡」。

也有其他網友表示「額度高不是壞事情哦，恭喜你起手式有好的額度，我當初中信額度只有4萬，後來每年慢慢調整額度現在66萬的額度了」、「之前剛出社會月實領28000，結果核了28萬的額度給我，我也是霧煞煞，不過後來剪了⋯」、「朋友去看車，當場辦卡結果只有核三萬」、「申請其他信用卡的時候，好像也會依據你持有的信用卡額度及信用，去核額度給你」、「我剛核卡10萬⋯不到一年我已經超過80萬額度了」。