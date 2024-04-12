就是不給坐！一般座婆婆起身咆哮趕客 博愛座韓國客嚇傻：不清楚北捷規定

一名網友在臉書社團「爆料公社」匿名發文，表示昨(11)日下午4點30分時，正當捷運淡水線的車廂要停靠奇岩站時，一名白髮蒼蒼的老婦人從一般座位起身，緩緩走向對面的博愛座座位，並用手碰觸當時仍坐在博愛座上的一名藍衣男子，表示：「這是博愛座，你不要這樣，You get out！」、「你不該坐這邊」。

隨後男子不明就理地站起來，因為手中仍在打著電玩，被婆婆突如其來的喊話，顯得有些莫名其妙。當婆婆坐上原本男子的座位後，旁邊有其他乘客向婆婆喊話，請她不要倚老賣老，婆婆則定睛看著他回道：「本來就是這樣，應該這樣！年輕人不該占著老人家的位子」，並指著博愛座座位表示：「這個位子是給老人家坐的，或者有身孕或帶小孩的人坐的」。

事後原PO因為有錄影，隨後在留言區表示：「在旁邊目睹全程，真的傻爆眼」，他還上前詢問被迫讓座的男子需不需要剛剛的影片，男子才以韓式英語表示，自己和新婚妻來台灣度蜜月，此程要去淡水，但不清楚台北捷運車廂內的規定，其實當下並不懂婆婆在說什麼，是被她無禮的態度嚇到立刻起身離座。

網友對此紛紛留言道：「特別從自己的位子走過去要人讓位，真是壞老人」、「原本就有位置坐還特地叫別人讓位，不懂規矩還一直喊應該的」、「明明有座位了，還硬要坐博愛座，有點故意」、「不解為什麼阿婆明明已經有位子，還要搶位子，看不慣年輕人坐嗎？」