黃子佼真的有這麼十惡不赦嗎？ 2派網友爭論不休

日前藝人黃子佼被查到持有未成年少女的影像，又被當事人出面告性侵。演藝圈人人自危，馬上跟他劃清界線，少有人雪中送炭，就連黃子佼的師父張小燕都銷聲匿跡。有一位網友在ptt貼文問說「黃子佼真的有這麼十惡不赦嗎？」他怎麼覺得倒還好。看完貼文，有網友回應說，「扯到性騷擾、性侵、還真不好說」。

原PO表示，社會上還有一堆比黃子佼事件更誇張更扯的事情，他感覺現在新聞和網路流量隻手遮天，剛好無知群眾也很愛一窩蜂的追求這些腥羶色，這樣反而掩蓋很多正在發生更需要關心的事情，讓原PO大嘆「台灣怎麼了？」

有網友表示認同，「他只是比較倒楣」、「他真的沒怎樣啊，連關都不用關，強暴又沒判罰，都女的自己講的」、「法律上他就不是重罪，所以不嚴重，你要覺得嚴重那是你家的事」、「誇張對吧，看看我們刑罰，你就不覺得他誇張了」、「我也覺得黃子佼比酒駕撞死人、殺警察、國中生殺人輕多了，更嚴重的是食安吃死人」。

認為黃涉違法事件很嚴重的人表示，「你覺得還好，那是你用比較的，但他還是誇張」、「購買未成年性影像，gg」、「他涉及性侵未成年你說還好是？」、「我發現他的擁護者和死忠統粉都有一樣的說法，比他們爛的人更多，為什麼只針對他？」

有其他網友直指事態演變至此是「他自己惹火整個演藝圈害的」，「黃子佼做錯了一件事就是去年直播爆料+聲稱演藝圈比他糟的大有人在。所以大佬和小弟們一定要他社死」、「演藝圈切割中」、「黃子佼犯的最大錯誤就是要揭發他人，怎麼可以只講一半」、「把他從業30幾年來演藝圈噁心的事情一次通通說完，這樣社死才有價值」、「他不要亂爆料，現在就是滿滿的加油了」、「他一定還知道更多料，要在他爆出來前先讓他黑到不能翻身，不意外」。

更有人指責經營網站還有拍片的人，「真正十惡不赦的是開那個網站的還有拍片的人，但最多人在罵的是統神，這個社會真神奇」、「創意私房助長犯罪就夠嚴重了」。