黃子佼成敗都是張小燕的錯？ 網批：他人格變態到病態

藝人黃子佼被爆出收藏未成年少女不雅影片，撼動台灣社會，同一時間還被告性侵未成年女子，現在北檢已經分案調查。有網友在Dcard貼文說「看了真的覺得恐怖」，原PO表示，黃子佼在演藝圈的地位在當時就無法撼動了，還是因為背後站的是張小燕，希望做為黃子佼師父的張小燕，真的必須站出來表態。有網友看完貼文後回應，「黃子佼真的是人格變態到病態」。

原PO文中敘述，「那些說演藝圈藝人知情不報的人大可不必，在證據不足的情況下，誰敢真的賭上事業甚至整個人生，站出來爆料」，但他覺得唯獨作為黃子佼師父的張小燕真的必須站出來表態。

貼文引起2派網友熱議，認為黃子佼事件不應該牽扯到張小燕的網友們說，「別牽拖小燕姐吧，黃子佼個人行為，別讓事件失焦了」、「干小燕姐屁事，難不成酒駕撞死人了，要找駕駛的國小老師出來表態說明？」、「好煩喔！一直提張小燕幹嘛啦，她是他媽嗎？自己做的自己擔啦」，有憤憤不平的人說「你做錯事的時候，你幼稚園、國小、國中、高中、大學老師，要排一排出來表態嗎？」、「好了啦！是要誅九族嗎？還是太閒了？建議去看看，『我們與惡的距離吧』」。

一些認為演藝圈大姊大張小燕此時此刻要出來道歉並且說句話的人表示，「可惡至極！張小燕到現在還在幫助黃子佼復出，犯罪共犯、包庇變態，撻伐張小燕完全不算牽拖」、「張小燕經紀公司發聲明澄清『僅7部』（未成年影片），還警告媒體24小時下架報導」、「張小燕不只是共犯結構的一環，而且還是包庇助長罪犯的推手，她不可能不知道黃子佼的這些行為，現在出事了還繼續透過經紀公司律師對媒體施壓，想要把事情擺平」、「黃子佼現在出事了，張小燕還繼續透過經紀公司律師對媒體施壓，想要把事情擺平幫助他復出，這樣你們還認為張小燕是無辜的？那我們台灣的未來真的很讓人擔心」、「演藝圈很多垃圾互相包庇」、「我疑惑的是，很多人說不要波及小燕姐，黃子佼是借『工作之便』去行騷擾其他人之實，在公司這種事情上司當然要負責啊」。