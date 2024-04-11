快訊

傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

黃子佼成敗都是張小燕的錯？ 網批：他人格變態到病態

聯合新聞網／ 綜合報導
黃子佼。（本報系資料照片）
黃子佼。（本報系資料照片）

藝人黃子佼被爆出收藏未成年少女不雅影片，撼動台灣社會，同一時間還被告性侵未成年女子，現在北檢已經分案調查。有網友在Dcard貼文說「看了真的覺得恐怖」，原PO表示，黃子佼在演藝圈的地位在當時就無法撼動了，還是因為背後站的是張小燕，希望做為黃子佼師父的張小燕，真的必須站出來表態。有網友看完貼文後回應，「黃子佼真的是人格變態到病態」。

原PO文中敘述，「那些說演藝圈藝人知情不報的人大可不必，在證據不足的情況下，誰敢真的賭上事業甚至整個人生，站出來爆料」，但他覺得唯獨作為黃子佼師父的張小燕真的必須站出來表態。

貼文引起2派網友熱議，認為黃子佼事件不應該牽扯到張小燕的網友們說，「別牽拖小燕姐吧，黃子佼個人行為，別讓事件失焦了」、「干小燕姐屁事，難不成酒駕撞死人了，要找駕駛的國小老師出來表態說明？」、「好煩喔！一直提張小燕幹嘛啦，她是他媽嗎？自己做的自己擔啦」，有憤憤不平的人說「你做錯事的時候，你幼稚園、國小、國中、高中、大學老師，要排一排出來表態嗎？」、「好了啦！是要誅九族嗎？還是太閒了？建議去看看，『我們與惡的距離吧』」。

一些認為演藝圈大姊大張小燕此時此刻要出來道歉並且說句話的人表示，「可惡至極！張小燕到現在還在幫助黃子佼復出，犯罪共犯、包庇變態，撻伐張小燕完全不算牽拖」、「張小燕經紀公司發聲明澄清『僅7部』（未成年影片），還警告媒體24小時下架報導」、「張小燕不只是共犯結構的一環，而且還是包庇助長罪犯的推手，她不可能不知道黃子佼的這些行為，現在出事了還繼續透過經紀公司律師對媒體施壓，想要把事情擺平」、「黃子佼現在出事了，張小燕還繼續透過經紀公司律師對媒體施壓，想要把事情擺平幫助他復出，這樣你們還認為張小燕是無辜的？那我們台灣的未來真的很讓人擔心」、「演藝圈很多垃圾互相包庇」、「我疑惑的是，很多人說不要波及小燕姐，黃子佼是借『工作之便』去行騷擾其他人之實，在公司這種事情上司當然要負責啊」。

張小燕 黃子佼

相關新聞

黃子佼成敗都是張小燕的錯？ 網批：他人格變態到病態

藝人黃子佼被爆出收藏未成年少女不雅影片，撼動台灣社會，同一時間還被告性侵未成年女子，現在北檢已經分案調查。有網友在Dcard貼文說「看了真的覺得恐怖」，原PO表示，黃子佼在演藝圈的地位在當時就無法撼動了，還是因為背後站的是張小燕，希望做為黃子佼師父的張小燕，真的必須站出來表態。有網友看完貼文後回應，「黃子佼真的是人格變態到病態」。

被打開亂翻！他日本獨旅行李箱「放廁所外」 網曝最慘後果

出國在外，人身、財物安全絕不能輕忽，一名男網友透露，自己在日本機場出關後上廁所，他將行李箱放在外面，走出來卻看到外國人正在翻動，對方一聽到要報警就直接跑開。原PO坦言，幸好沒有在行李箱裡面放貴重物品，也勸告「一個人出國真的要小心一點」。

官方帶頭玩「角蘭姐姐」！名偵探柯南合作日本麥當勞 小蘭髮型成「超巨箭頭」

長篇動漫作品「名偵探柯南」，女主角「小蘭姐姐」毛利蘭，因為髮型上有一塊比較突出的地方，常常被網友戲稱是一支角，在中文圈還有「角蘭」的諧音稱呼。近來連日本官方，都趁著和麥當勞合作的時候，大玩小蘭的髮型梗。

只泡一次還是泡到沒味道？網爭論「茶包能泡幾次」大廠出面給解答

平時用茶包沖水泡茶時，有的人或許覺得沖泡過一次的茶包，再沖第二次仍有味道，因此繼續回沖，但也有人不認同這樣做。近來日本社群網站上，就出現了關於「茶包該沖泡幾次」的相關論爭。

他看短影音驚見熟面孔！同事竟擁百萬粉 一票人點頭：網紅快比路人多

坐在隔壁的同事竟是百萬網紅！一名男網友表示，他前幾天滑社群推播的短影音，看到一張熟悉的臉，才發現是朝夕相處的同事，讓他相當震驚。貼文曝光後，底下許多網友直呼有類似經歷。

跟窮朋友漸行漸遠…他嘆「老愛問能不能請客」 眾人搖頭：淡掉也好

出社會後各有工作要忙，維持友情必須靠雙方努力，近日一名網友以「家境差異跟朋友漸行漸遠」為題在PTT發文，引起一票網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。