被打開亂翻！他日本獨旅行李箱「放廁所外」 網曝最慘後果

出國在外，人身、財物安全絕不能輕忽，一名男網友透露，自己在日本機場出關後上廁所，他將行李箱放在外面，走出來卻看到外國人正在翻動，對方一聽到要報警就直接跑開。原PO坦言，幸好沒有在行李箱裡面放貴重物品，也勸告「一個人出國真的要小心一點」。

一名Dcard男網友9日在旅遊版上發文表示，自己最近搭樂桃紅眼航班到日本，出關時到旁邊上廁所，因為日本廁所非常小，只能先把行李箱放外面。不過他走出廁所，發現行李箱被一個外國人直接打開亂翻，「當下真的蠻想上去壓制他的，但是感覺人在國外，很難說清楚這種事情」。

原PO質問對方為什麼要打開別人行李，該名男子卻聲稱「要看看有什麼東西」，一聽到原PO說要報警，對方就直接跑開了，最後原PO只能去找警察報案。原PO慶幸指出，還好自己習慣不在行李箱放貴重物品，裡面只有貼身衣物，也提醒大家，「出國就算是先進國家，真的要小心再小心，尤其是自己一個人，當下要叫警察真的是不太可能的事情」。

話題曝光後，網友紛紛回應，「天啊，我以為日韓應該可以很安心，上次還在機場放著行李到處溜達」、「還是上鎖安全，至少沒那麼容易開」、「一個人旅行，行李一定要放看得到的地方」、「不要太相信人人都是善良的，多加注意也是多對自己保護」、「我只能說，只有台灣可以這樣把東西放著跑掉，像是咖啡廳放著筆電、耳機、平板出去吃飯是安全，但在國外千萬別這樣」、「真的寧願把行李箱扛在肩上，也要一起進廁所耶，怎麼敢放心讓行李箱一個人在外面？等等被人偷塞違禁品」。

也有過來人分享，「再怎麼安全的國家，我都一定會讓行李在我的視線範圍內」、「我之前去獨旅帶著行李時，都會盡量不去廁所，如果要去就是拖行李進去這樣，畢竟防不了有心人士」、「我獨旅的時候會上殘障廁所，因為可以把行李拖進去，真的好怕在旅行時碰到這種事」、「我上鎖後還會綁上小緞帶，確定這個不會被容易打開，也確保不會拿錯行李」。