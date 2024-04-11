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官方帶頭玩「角蘭姐姐」！名偵探柯南合作日本麥當勞 小蘭髮型成「超巨箭頭」
長篇動漫作品「名偵探柯南」，女主角「小蘭姐姐」毛利蘭，因為髮型上有一塊比較突出的地方，常常被網友戲稱是一支角，在中文圈還有「角蘭」的諧音稱呼。近來連日本官方，都趁著和麥當勞合作的時候，大玩小蘭的髮型梗。
根據日本媒體「ナリナリドットコム」報導，麥當勞自4月17日起，將開始販售期間限定的炸雞漢堡餐點。炸雞漢堡系列從1991年開始推出，固定每年會上市一次，相當受到歡迎。本次的品項有炸雞漢堡、米漢堡，以及新推出的油淋雞漢堡和米漢堡。
在這個一年一度的活動中，麥當勞這次特別與名偵探柯南合作。除了動畫廣告之外，官方還在東京澀谷架設一面看板，上頭用小蘭姐姐特殊的帶角髮型指往某個方向，提醒路人「麥當勞往方向100公尺」。這種官方帶頭玩梗的幽默，逗笑不少網友。
【コラボ】毛利蘭の髪型の先にあるのは…？マクドナルド×名探偵コナンの広告が渋谷に登場へhttps://t.co/GP9HBpdwrg— ライブドアニュース (@livedoornews) April 11, 2024
「チキンタツタ」と名探偵コナンの初コラボ企画が実現。毛利蘭の特長的な髪型を矢印に見立て、マクドナルド店舗を指し示す屋外広告を渋谷の西村ビルに17日から展開する。 pic.twitter.com/bGZpKaYKrG
許多網友表示「小蘭姐姐啊」、「這個角…」、「小蘭的頭髮代替箭頭」、「即使沒有露臉，也能知道是小蘭」、「連官方都在玩笑死」、「在看到柯南之前先看到頭髮」、「竟然連官方都在玩小蘭姐姐的角」、「還有這種用途」、「這個角也太大了」、「很尖銳耶」。
とうとう動き出したわ…— マクドナルド (@McDonaldsJapan) April 11, 2024
Mの一味が…#名探偵コナン #チキンタツタ
4/17(水)発売
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