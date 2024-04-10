跟窮朋友漸行漸遠…他嘆「老愛問能不能請客」 眾人搖頭：淡掉也好

出社會後大家各有工作要忙，維持友情必須靠彼此努力，近日一名網友以「家境差異跟朋友漸行漸遠」為題在PTT發文，引起一票網友討論。

原PO表示，他的家境跟收入都算是不錯，因此平常娛樂休閒不會特別省，然而一位跟他大學時期很好的朋友，因家裡經濟狀況比較困難，就常常有意無意問原PO「能不能請客」，或是酸他「好羨慕！不用努力家裡就有留東西」等。

原PO強調，他跟這名朋友因都在同個縣市工作，畢業後常常約出門，但老是發生這種狀況讓他受不了，且若是跟一群朋友去旅遊、咖啡廳、逛街之類的，對方就完全不跟，也漸漸沒了聯繫，感覺越來越不熟，「我跟他也沒發生什麼事，突然就少了一個朋友的感覺，有人遇到這種狀況嗎？」

對此，網友紛紛表示，「羨慕人家正常，但會開口酸人的，本身個性跟心態覺得有問題，淡掉也好」、「開口酸人家有錢的心態已經歪了」、「他也沒把你們當好朋友，不然不會這樣講話，不用太遺憾」、「很正常吧，人就是跟收入相近的比較容易有共同語言」、「一直酸人，還開口要請客的朋友，也不用聯絡了吧」、「這不是家境差異，單純人品問題」。

也有網友建議，下次聚會可以多站在對方角度想，「你約那種行程，他也不好跟，重點是有沒有想要跟他聚，有想的話，約個速食店喇賽也是快樂」、「沒錢要怎麼常去咖啡廳，你好歹約麥當勞、吉野家」、「我跟我朋友平常都約便利商店聚聚，畢業20年了感情還是很好」、「就算不仇富，人家就花不起啊，自然漸行漸遠」。