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價格沒寫錯！2顆10元、9顆卻要100元 網揭原因讚：老闆佛心

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現一家茶葉蛋店的價格相當特別，價目表寫著2顆10元，但9顆卻要100元，引起不少網友熱議。示意圖／ingimage
有網友發現一家茶葉蛋店的價格相當特別，價目表寫著2顆10元，但9顆卻要100元，引起不少網友熱議。示意圖／ingimage

台灣去年曾發生蛋荒導致蛋價飆漲，現在雞蛋供應量大，不少店家會推出買越多越便宜的優惠。一名網友路過一家賣茶葉蛋的店，發現價目表寫著2顆10元，但9顆卻要100元，特別的價格引起不少網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「茶葉蛋漲價了…之前3顆10元」，他路過一家位於南投的茶葉蛋店，發現價格相當特別，價目表寫著，「2顆10元、6顆50元、9顆100元，不挑選！！！不找零！！！」，買越多顆竟越貴，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「老闆，我要5份2顆的」、「我突然不會數學了」、「一次買2顆CP值最高」、「小七還一顆十塊耶」、「叫上家人買兩顆的就行了，家人越多越划算」、「我還蠻喜歡這種做法的」、「還是好便宜呀！」、「這是買越多，老闆賺越多嗎」、「這是什麼渾沌邪惡的計算方式」、「把以價制量發揮的淋漓盡致」。

有網友則發現價目表右下角有寫著，「一人限購買一次」，「限量的厚！盡量讓大家都買得到吃得到，佛心來著」、「只是想讓多人都能買到，而不是少數幾個包攤的做法」、「老闆有大智慧，真心的佩服」、「很深奧的數學問題，也是經濟學、行銷策略的學問！」、「現在的都3顆50，這家老闆已經很佛心了，但建議大家可以買兩顆就好，茶葉蛋我們有吃就好，不用吃飽」、「看後面那幾大鍋茶葉蛋就知道生意很好，為了讓大家都買得到所以才會一人限買一次，也不怕你不爽買，因為他不缺你一個客人，不錯」、「心機戰囉，限買一次看你怎麼選擇」。

茶葉蛋 蛋價 雞蛋

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