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看同事離職你會鬆動嗎？ 網：很難不受影響

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友過完年後回公司，發現很多人陸續離職，自己也多少受到了影響。示意圖／ingimage
有位網友過完年後回公司，發現很多人陸續離職，自己也多少受到了影響。示意圖／ingimage

一般公司員工在過完農曆年後都會有一波離職潮，當別人離職時，身為同事的你也會有轉換工作的想法嗎？有一位網友在ptt貼文感傷地表示，過完年後回來發現很多人陸續離職，當看到有人離職的時候，會反省自己「是不是也會有該換換工作，重新審視目前狀態的想法呢？」

原PO文中說，過完年後回來發現公司很多人陸續離職，上個月就聽到其他部門的一次走了2個人，只是當有人離職的時候，自己也多少會受到影響，「但還是會反省一下目前的工作還能帶給我什麼前景，或者有什麼是可以從這間公司學習到」。原PO表示畢竟離職也需要一定的勇氣，看到別人離職，說實話自己心情上面也會受到影響。

看著同事離職，也會想轉換工作的網友留言回應表示「會想走」、「不太可能不被影響吧」、「會，戰友離開了，很孤單」、「會，環境會影響人的」、「工作都先給你，又不補人，一定想走吧」。也有人會想想現在的工作是為生活，還是自己真正喜歡的工作，「我也會，會好好思考」、「有時候習慣會讓自己合理化不公平的事情，有人離職會去想一下究竟是硬撐著，還是真的喜歡這份工作」、「肯定多少會受影響，但要先知道自己要什麼」。

不會受影響的網友表示，「說實話多數人還是為了錢，為理想興趣工作的人太少了」、「要看是否符合想要的工作再換」、「要看什麼原因」、「看他們離職原因自己有沒有碰上」。有人提問說，「從事鐘錶鑑定算是為興趣工作嗎？」、「我的理想就是躺著也有錢」、「人家找到新工作了，你有嗎」。

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