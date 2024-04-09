自稱同業凹折扣！女訂3人房來4人「還要訪客車位」 網諷：好窮酸

各行各業都有奧客，一位民宿業者就抱怨，有女顧客訂3人房結果來了4個人，他提出加收人頭費500元，或者是升級成4人房，對方卻以同業名義殺價，還要求延長退房時間、給訪客停車位，業者傻眼痛批「受不了要折扣的時候，就一副高貴的不得了」。

原PO昨（8）日在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文表示，自己遇到一名女客人自稱是富二代、在旅遊業擔任業務副理，她透過網路預訂3人房，結果總共來4個人。由於多一人要加收人頭費500元，原PO建議對方轉成4人房，睡起來才比較舒服，而她卻以同業的名義殺價，還要求退房時間從中午12點延長到13點，並提供訪客停車位。

原PO透露，客人想要價錢折扣、時間免費送，勢必也無法接受民宿規定收訪客的人頭費用，因此打算勸退她訂房，「我說妳自行上網站取消訂單，我又沒妳的個資，我要怎麼幫妳取消？妳大吼說我態度很差，還罵髒話，現場都有錄音錄影」。

原PO坦言，自己忍受不了對方自以為高貴的不得了、要折扣的態度，也直接嗆聲，「開一間小房間要求一堆，還說不懂本公司的規矩，規矩不是講了嗎？妳這樣叫同業，妳怎麼連基本4人房限制4位，退房時間都不知道？要聚會不會去開派對房嗎？不會去錢櫃，不會去包棟嗎？」

貼文發出後，網友們紛紛回應，「好窮酸的『負』二代」、「最近好常遇到自稱同業奧客」、「同業要記得收名片啊」、「相信大家也沒少遇過自稱老闆朋友」、「最近也遇到一個自稱同業的人，什麼規矩都不懂，什麼都要凹，明明就是消批練（意即貪小便宜）」、「假同業啦，這種我遇過很多，大多都是曾經有打過工就自稱是同業，其實根本八竿子打不著」。