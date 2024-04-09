無法接受「硬上」...統神直播談黃子佼失言 ？ 網友：關我屁事

實況主亞洲統神（張嘉航）日前在直播中談及主持人黃子佼被檢方發現持有未成年少女不雅片，又遭受害者指控性侵未成年人一事時，他「認為觀看未成年影片、與未成年少男、女發生性關係，倒是『沒那麼嚴重』，而他最無法接受的是『硬上』」，此番話引起網友熱議。有網友在PTT以「統神這次失言，事業會跟黃子佼一樣慘嗎？」為題發問，想聽聽其他人的想法。有人回應說「沒事啦！不死鳥浴火才會重生」，有人直白的表示「有人在乎嗎？」

原po文中說到，統神最慘的時候，就是被椅子弄的那時候，統神當時慘到幾乎都沒有工商業配能接，工商業配是統神等各大網紅的主要收入來源。統神失言一事，目前轟天騎士團已開出第一槍，退掉統神代言，也有網紅呼籲統神其他代言廠商退掉統神代言。原po想問「統神這次失言，下場大概會有多慘？」原po也拿其他藝人下場跟統神做比較，「他會跟之前國動失言普悠瑪時差不多？或是跟被toyz搞差不多？還是會跟現在的黃子佼事業一樣慘，被逐出電競界及YT？」

網友們看完貼文後，一堆人留言回應「沒差」、「賴皮豬沒差！哥哥會養他」、「沒差，他的受眾本來就不是那堆女權了」、「他之所以被稱作不死鳥，就是因為之前爆掉好幾次了」、「他也沒差吧！早給賺飽了」，「toyz吸毒都沒事了」、「你看炎屁有很慘嗎」、「會去看統神的，本身就不是在意這個的」。

也有人覺得「女權sjw（正義魔人）遲早受到反彈」、「Riot如果禁他賽的話，他會比較難過」，更有網友表示，「出征他的，你看多少是有顏色的」，不過有人還是擔心，「樹大招風，自己有孩子的人，還講那種沒水準的話」，甚至有人直白地說，「關我屁事」、「有人在乎嗎？」