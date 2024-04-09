燒臘便當飄薄荷味！竟是加料「別人咬過」口香糖 熟客傻眼：瞬間反胃

近期食安問題頻傳，一名女網友透露，自己8日晚間外帶新莊知名燒臘店的便當，老公吃到一半驚見內有「咬過的薄荷口香糖」，當時一度認為是蒜頭或高麗菜心，咬下才發現薄荷味飄出，之後打給店家86通電話，卻都顯示忙線打不進去，讓她傻眼直呼「最衰、最噁的事被我們遇到！」

原PO今（9）日在「爆料公社」發文表示，自己到新莊知名燒臘店排隊外帶兩個便當，老公吃到一半突然大喊「這是人家咬過的口香糖！然後把筷子跟齒痕口香糖丟回便當！」原PO感到疑惑，「這白色看不出來是什麼，怎麼知道它是口香糖？像是蒜頭？」老公則是回應，「我也以為是蒜頭還是高麗菜心，都白色的，但一咬下去有薄荷味飄出來！確定是口香糖！」

當事兩人瞬間沒有胃口，迅速把沒吃完的便當倒進廚餘。後來致電到燒臘店，連續撥打86通對方卻都忙線中沒接，原本打算直接處理掉食物，老公的朋友建議先打1999通報，並且拍照、冷凍做為證據。事件發生後，原PO無奈直呼太令人驚嚇，自己在這間店更換招牌前，一直是忠實粉絲，「最衰、最噁的事被我們遇到！電話有設像沒有，著實令人失望！」

貼文曝光後，網友們紛紛痛批，「我想吐，真的看到反胃」、「檢舉一下他就有空接電話了」、「最近『食』在不安心」、「可以通報衛生局檢查一下吧」、「不是台北就是新北，螺絲鬆到不行」；也有苦主透露，「這家還沒換招牌前，有次我買5個便當，吃過的每個人都狂拉肚子，打電話告知店家，對方竟回說應該是太油了導致」、「這家衛生不好，好像也不是一天兩天了，我N年前也是看大家推薦，慕名去買，第一次買而已，就中小強一隻，從此沒去過」、「環境本來就很不衛生，從來不愛吃」、「換老闆、換名後整個味道都變了，吃一次後就黑名單」。

對此事件，新北市衛生局表示，將會派員前往稽查。