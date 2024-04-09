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高鐵哪站該拆？這站連當地人都不去 台北三站也被嫌：剛提速就要煞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，連假期間搭高鐵像在搭台鐵，好奇問眾人如果要拆一站會選哪站。 聯合報系資料照
一名網友抱怨，連假期間搭高鐵像在搭台鐵，好奇問眾人如果要拆一站會選哪站。 聯合報系資料照

高鐵是疏運的重要交通工具，每逢連假皆一票難求。一名網友抱怨，清明連假期間搭高鐵時，人多到像在搭台鐵，十分擁擠，好奇詢問眾人「如果要拆掉一個站會選哪站」，引起討論，其中最多人點名彰化。

原PO在PTT發文表示，連假期間搭高鐵，真的跟台鐵很像，除了人潮眾多、十分擁擠以外，不少班次停靠的站很多，搭起來像區間車，「如果少一些停靠點，應該會好些」，並詢問眾人「如果要拔掉一個高鐵站，會是哪個站？」

貼文引發網友討論，不少中南部縣市皆被點名，「彰化或苗栗吧」、「最少人出入的站：彰化，其次：苗栗」、「第一次知道有苗栗站」、「苗栗爛到完全被遺忘」、「很想把台南站拔掉，重蓋在新市」、「台南啊，那什麼位置」、「台南，蓋那邊根本算高雄站」。

其中最多人點名彰化，「我彰化人自己投彰化」、「絕對是彰化」、「彰化人高鐵都從台中上」、「彰化人多數還是去台中站」、「彰化站連彰化人都不搭」、「看數據就是彰化」、「彰化人選彰化，那什麼地方有夠偏僻」、「住彰化會搭到台中，住員林也會搭到台中」。

也有人認為板橋、台北、南港三站太密集，「台北三站選一個就可以了，這麼近還停三次」、「台北三站太近了，剛提速就要煞了」、「板橋，台北到板橋搭捷運就好了」、「南港或板橋，台北這麼多站要幹嘛」、「台北，然後全面換成16節車廂」、「台北，改個能停16節的月台讓運量提升」、「台北站佔去台鐵一半月台很不方便」。

高鐵

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