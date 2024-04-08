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業者抱怨車主停店門口「影響生意」 網吐嘈：你一樣違規

聯合新聞網／ 綜合報導
一名業者抱怨車主停在門口，讓他無法做生意，不過反遭網友吐嘈「馬路又不是你家的」。示意圖／ingimage
一名業者抱怨車主停在門口，讓他無法做生意，不過反遭網友吐嘈「馬路又不是你家的」。示意圖／ingimage

「違規記點新制」從去年6月開始實施，交通部為了避免民眾檢舉濫訴，紅線臨停不開放檢舉、記點，而日前有店家痛批，自從不開放檢舉後，常常有沒同理心的人，把車停在別人的店門口，而且一停就好幾小時，造成他們的營業損失，不過網友吐嘈「你把機車停人行道，一樣是違規」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自從紅黃線不開放檢舉後，他們常常遇到一些沒同理心的車主，把車子停在他們的店門口，而且還停好停滿，連一點通道都不保留，而且一停就是好幾個小時，造成他們的不便，也導致營業損失，原PO無奈表示「希望能替人家多想一下，拜託了」。

對此，網友回應「可以請警察來開單」、「不能檢舉的話，可以直接報警處理」、「紅黃線不開放民眾檢舉，你可以報拖吊」、「只能通知警察了，你狠一點的話每半小時請警察來檢舉一次，怕就是你店門口為了方便沒畫紅線，這種他們停就沒話說了」、「電話直接按下去報警，停這麼久可以報警很多次了」。

但也有網友為車主喊冤，直呼「按照規定騎樓也不能擺攤吧」、「將心比心吧，我碰過去隔壁買東西時，店家跟我說『沒買我這邊的東西，請不要停我們門口』，雖然當下我說不好意思，但我心想『馬路你家的喔？』」、「不過你店前人行道也停機車啊，一樣是違規」、「這種靠北擋路擋到你們做生意的，自己把生意做到騎樓去都不丟臉？」、「馬路屬於國有地，不要因為在你店門口就理所當然認為馬路使用權是你們的，影響到你做生意好像犯天條一樣，拿出來公審」。

人行道 違停

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