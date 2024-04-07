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她曝香港旅遊3缺點大喊「別去」 一票人點頭：不如國旅

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，近日到香港旅遊卻換來一肚子氣，並列出3大缺點，直呼「千萬不要去」。圖為香港旅遊示意圖，圖片來源／中通社
一名女網友抱怨，近日到香港旅遊卻換來一肚子氣，並列出3大缺點，直呼「千萬不要去」。圖為香港旅遊示意圖，圖片來源／中通社

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不少民眾出國旅遊會選擇鄰近的香港，不過一名女網友抱怨，近日和另一半到香港、深圳旅遊時，發現當地人歧視很嚴重、服務業態度不佳、住宿昂貴品質又差，直呼「千萬不要去香港」。貼文引發共鳴，不少人認為不如在國內旅遊。

原PO今（7）日在PTT發文表示，這幾天帶另一半到香港和深圳旅遊，在香港的期間卻滿肚子怒火。她指出，香港人對白人特別客氣，卻歧視黃皮膚華人，且餐廳服務很差，卻要收服務費，服務生放東西用丟的，吃完後還一直趕人；此外，飯店很貴品質卻很差，雙人房一晚要1000港幣（約新台幣4100元），但飯店超級老舊、空間小，櫃檯服務也十分差勁，臭臉、口氣差之外，連證件也用丟的。

原PO當晚在飯店越想越氣，兩人便決定提早2天到深圳玩，並直接訂飯店，「事後證明，這是一個超正確的決定」。她表示，深圳的飯店只要400多港幣（約為新台幣1640元），且東西比香港好吃很多、價格是香港的三分之一，重點是服務態度非常好，讓她不禁感嘆，「除非有被虐體質，不然千萬不要去香港玩」。

貼文引發熱議，許多網友贊同表示，「去過一次香港，不會再去第二次」、「香港本來就很難玩，之前去第一天就想回家」、「香港髒、亂、擠、東西貴、態度差，去的人真的被虐屬性」、「香港以前就這樣子了，服務態度莫名地糟」、「深圳現在真的各方面都贏香港」、「深圳比香港好玩多了」。

但也有人平反，「我2月剛去，沒妳講的這麼糟」、「我去年去，覺得服務態度有比以前好一些耶」、「我在香港體驗沒那麼差啊，但深圳是真的服務不錯」、「要很明顯表現自己是台灣人，態度會變超級多」、「司機知道我是台灣人之後，態度好得像鄰居阿伯」。

還有網友認為，與其出國到香港受氣，待在台灣玩國內還比較值得，「身邊人都寧願國旅也不去香港」、「早就不去香港了，墾丁更推」、「2011年去香港也被嚇到，跟台灣的服務業態度差很多，應該說台灣服務業態度是華人圈裡最好的」。

國旅 香港

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