門號前主人是通緝犯！她超崩潰 釣出一票苦主喊：狂被追債

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一名女網友抱怨，她手機門號前主人是名通緝犯，不知道為何資料沒有更新，手機常常收到對方的帳單、詐欺案相關通知，相當困擾。貼文曝光後，也釣出一票苦主。

原PO在Dcard發文抱怨，她用手機號碼註冊會員時，常常會顯示前主人的名字，三不五時也會收到對方的帳單未繳訊息，甚至還接到警局電話，稱對方有詐欺案要處理，「我超困擾的啦！為什麼這麼衰，剛好繼承這麻煩人的電話，這只是我在手機行隨便挑的電話號碼欸」。

對此，網友紛紛建議，「電信業路過，這個可以免費換號」、「好傻眼，電信業怎麼可以把沒繳費的電話賣出來，通常這種應該沒錢繳電話費了吧，可以去申訴一下！向消保會或NCC，讓電信公司被開罰」。

也有一票苦主表示，「我大嫂的手機號碼也是，上一個主人四處註冊會員，變成去哪裡要辦會員，都發現號碼註冊過了，整個超麻煩」、「我家以前家電（家中電話）是茶湯會的電話，每天都有人打電話跟我們訂飲料」、「我媽上一個號碼主人也是怪怪的人，那個人好像欠別人錢，每次都有人打來罵『欠錢快還』，態度還超兇。而且跟他說對方換電話了，他還不信，後來我媽受不了就換電話了」、「我也是，常有人打電話來問『請問是江先生嗎』，我都說不是，後來對方才說江先生欠很多錢、被追債」。