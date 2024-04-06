買高鐵票多1步驟打88折！來回最高省近400元 網友懊惱：太晚知道

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許多人出遊都會選擇搭高鐵，往返南北方便又快速，唯一的缺點就是價格較高。對此，一名網友分享，只要加入高鐵TGo會員，每個月都能得到2張88折優惠券，以南港到左營為例，來回共可省下368元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Tik Tok」分享買高鐵票打88折的方法，首先在手機下載高鐵APP，加入台灣高鐵TGo會員後，在「兌換車票」頁面，每個月都會有2張88折優惠券，可用於指定車次。以南港到左營為例，單趟對號座為1530元，88折為1346元，單趟就可便宜184元，若為來回共可省下368元。

貼文一出後，不少網友哀嚎錯過好多次優惠，紛紛表示「哇勒我都花幾萬塊去了現在才知道」、「上禮拜剛回高雄掃墓，現在才看到」、「太晚知道，每個月回南部都不知道浪費多少錢了」、「真的滿好用」、「某些信用卡也有8折優惠」、「APP內有信用卡優惠比較便宜欸」、「還可以信用卡升等商務艙又打8折噢！」。

不過，也有部分網友認為，88折的指定車次時段都會避開熱門時段，使用上有點不便，紛紛表示「都偏門時段」、「如果沒有時間上的考量真的蠻好用的」、「熱門時段不能買」。