電視遇地震碎成蜘蛛網！內行人建議裝1神物：超級牢固

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聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮發生規模7.2強震後，不少民眾家中的電視都被震倒，螢幕碎裂成蜘蛛網狀。擷自「爆廢公社」Sally Li發文。
花蓮發生規模7.2強震後，不少民眾家中的電視都被震倒，螢幕碎裂成蜘蛛網狀。擷自「爆廢公社」Sally Li發文。

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花蓮3日發生規模7.2強震，不少民眾家中電視都被摔壞，還有業者反應一天就有30多組客人預約維修。對此，一名網友分享，自己家中有養三隻狗，但地震當下他並沒有先去抱狗，而是去扶電視，好奇發問「是不是做錯了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「地震先扶電視錯了嗎？」為題，指出一早發生地震，當下先衝去把大門打開，因為劇烈搖晃，家中的三隻狗受驚嚇到處跑，但他第一時間沒有先把狗狗抱住，而是選擇先去扶電視，讓他好奇發問「我這樣是不是做錯了？」。

貼文一出後，多數網友認同先扶電視的做法，紛紛表示「合理阿，砸到地上狗會驚嚇更大」、「換個角度想，電視砸下來可能會壓到狗」、「好險你有扶住電視」、「電視超貴啊！摔一下就沒了」、「你要做的應該是換大一點、好一點電視櫃」、「電視比較重要阿」、「電視最容易倒又貴」、「小狗很聰明，會照顧自己」。

不過，也有內行網友推薦大家裝「電視固定繩」，能更加穩固電視與電視櫃之間的連結，減少電視摔落、碎裂的機率，紛紛表示「有電視安全繩可以裝呀！不然下次沒人在家怎麼辦」、「還好我家電視有用繩子去固定，不然真的要倒哉蔥」、「電視固定繩是你的必需品」、「平放的話，記得原裝都會附掛繩，還是用上吧」。

0403花蓮大地震

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