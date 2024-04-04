她搭電梯遇強震嚇到腿軟 鄰居高中生弟弟鎮定救援暖到爆棚
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花蓮昨（3日）早上發生規模7.2地震，全台陷入一片恐慌，一名桃園女網友表示，事發當時她人在電梯，就快嚇哭，沒想到隔壁的高中生做出1舉動，瞬間緩解她不安的情緒。貼文曝光後，底下留言也紛紛讚賞高中生的暖心。
原PO在Dcard發文還原過程，當時她從13樓搭電梯下去，到10樓時遇到該名高中生，沒想到兩人前往至4樓時，電梯開始劇烈晃動，「我直接淚水眼眶打轉，那個弟弟就把我拉過去，握住我的手叫我不要怕！」
此時電梯晃更大力了，原PO直接腿軟，還好高中生表現鎮定，最後還拉著她離開電梯。女網友表示，「當下腦袋超空，就直接去超商買吃的，回去時弟弟已經不見了，有點後悔，應該要請他吃早餐才對」。
貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這個弟弟超讚」、「好暖、好善良，希望他一生平安」、「超暖，男友力爆棚」、「妳現在知道他住10樓了」、「姻緣一線牽」。
此次大地震，全台各地出現災情，台大地質系名譽教授陳文山表示，這次強震規模7.2，已經影響到旁邊的斷層活動，尤其是中央山脈斷層系統，後續要特別留意，但觸發後地震規模多大則很難說。且這次地震與921地震造成的影響非常類似，預估餘震規模恐怕會達到6點多，而且會持續一年。也要注意房屋結構問題，東部山區則要特別注意落石。
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