電視螢幕遇地震「鞠躬」慘摔 維修老闆曝：一天內38人來詢價

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣昨日發生規模7.2強震，全台有感。不少網友在臉書「爆廢公社」中曬出家中災情，其中電視螢幕的災情十分慘重，有網友稱昨日致電修電視的老闆想問維修螢幕的價格，老闆透露，原PO竟是第38位來詢價的客人，老闆也表示，若遇震後家中電視螢幕倒下破碎，建議直接買新的比較快，因為維修價格和材料費太高了。

在大震後，不少網友PO出家中電視螢幕因為倒下，導致螢幕破裂或整個碎裂成蜘蛛網狀的景象，還有人直接裂了一大痕，災情十分慘烈。

這位第38位向維修電視老闆詢價的原PO稱，已直接下單一台新電視螢幕，明天會來安裝，也會改裝成璧掛式。而去購買電視時，也遇到好幾位電視受災同伴，也有網友稱在昨日下午前往好市多買電視時，店員也向他透露，今天已有7人買電視，其中5位是因為地震震倒才壞的；還有網友PO文詢問大家：「今天台灣壞了幾台電視？有誰跟我一樣心痛的感覺！」。

有網友分享自己家中的電視螢幕背板處加裝安全帶的照片，也有人是用繩子拉住螢幕固定的方式，讓電視螢幕在遇到地震時不會因為過薄而直接「鞠躬」或整個慘摔到地面。也有人認為，其實安裝電視時直接採用壁掛式的方式就能避免電視螢幕被震倒的危險和損失。

還有網友調侃表示：「電視要大賣了」、「今天螢幕銷售額爆高」、「這兩天電視跟壁掛架會熱賣」、「下周all-in面板股」、「友達下週可能要漲停了」。