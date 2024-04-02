買自助餐一結帳崩潰「90元才一點菜」 網戰兩派：乾脆買便當

現在各項物資上漲，讓許多民眾直呼「吃不消」。日前有位網友表示，他幫朋友買晚餐，去自助餐店選了3菜1肉，沒有選雞腿或魚肉當主餐，沒想到卻要90元，讓他疑惑「其中一格菜只是小塊的帶皮豬肉，是要多貴？」貼文曝光後，掀起網友討論，有人認為「得算上人事成本」，也有網友認為「價格賣太高了」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他幫食量小的朋友買便當，選了3菜1肉去結帳，店員告知「要90元」，讓他疑惑「這樣要90元？」店員堅持沒算錯，還告訴他「現在肉很貴」。原PO氣炸表示「我夾了3條茄子、一小撮鴻禧菇、花椰菜，還有4塊小塊的帶皮豬肉，這樣是能有多貴？」

對此，有網友認為自助餐價格太高「自助餐以前並不貴，頂多跟便當差不多，還可以自己選菜色，以前我很常吃自助餐，但是現在自助餐變得爆炸貴，後來根本不想踏進去，自助餐這幾年變貴是常態化而已」、「你這個90元，飯還沒有裝滿，比素食便當還貴」、「建議買便當就好，不要買自助餐了，而且這間也太貴，我家附近這樣夾頂多70元」、「90元乾脆去買便當算了，3菜1肉的份量都比這多太多，千萬別去自助餐夾菜」。

也有人為店家緩頰「其實是租金太貴」、「肉本來就很貴，你自己煮這餐的話，100元也不夠，我幫自己家的寵物買蔬菜跟肉類來煮，一份起碼要100多元」、「最近肉很貴，你可以自己買肉來煮看看」、「控肉30元、青菜一份20元，本來就這個價格，嫌貴的話自己煮，自助餐不會管你菜有沒有夾滿，都一樣的錢」、「可能是菜量的問題，每樣都一小湯匙，這樣90元讓你覺得太貴」、「如果自己煮就知道了，90元真的煮不到這個量，現在肉跟菜都不便宜」。