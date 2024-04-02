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拒停紅線！外送員不理「前方還有停車格」 餐點扔馬路惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
外送已成為許多人日常生活上的需求，照片為示意圖，人物與本文無關。圖／報系資料照
外送已成為許多人日常生活上的需求，照片為示意圖，人物與本文無關。圖／報系資料照

外送糾紛屢見不鮮，日前就有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文透露，一名友人抱怨外送員送餐不想臨停在紅線，建議對方停在旁邊一點的停車格，外送員卻直接將餐點扔到馬路，拍下送遞證明照片就離開，荒唐行徑讓原PO直呼「這到底什麼素質？」

話題拋出後引發熱議，許多網友們傻眼表示，「免費幫您升級成『在地美食』」、「外送素質真的差很多」、「我都自己去買，比較實在」、「外送公司應該讓客人有權選擇外送員」、「所以叫外送絕對要貨到付款」、「退貨，路邊撿到的東西誰敢吃」、「我一律建議檢舉，放樓下會經歷什麼誰知道？甚至被順手拿走」、「看看周圍有無監視器畫面拍下，有的話直接後續檢舉環保局」。

不過也有人認為，「既然知道你家門口有畫紅線，為什麼不提早下樓去等？要外送員找停車位，你是有要付停車費？」、「亂丟餐點確實不對，停紅線會開罰單，停機車格也會收費，他們一單沒賺多少，大家互相體諒了」、「居家外面有劃紅線的住戶就要提前在1樓等待，否則不建議訂餐」、「外送員車上有導航裝備，也或許還有別人的餐點，不方便離開車子吧」。

還有網友建議，「大家都圖一個方便，有時候可以的範圍互相一下吧！還有平台調整一下公告，非電梯大樓、公寓、大樓每層樓酌收樓層費用，這樣對消費者跟送餐員比較有合情的交代」、「我認為將心比心可以要求外送員送上樓，依樓層給予服務費，直接給外送員，不要給平台，人家也是有單數才能賺錢」。

外送員 漲價 違停 電費 鹹酥雞

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