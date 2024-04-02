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意見多、拒幫忙…他和「大媽團」東京旅遊 第2天爆氣直接放生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友帶著大媽團赴日旅遊，因習慣不同讓他不斷隱忍，直呼旅伴真的很重要。 法新社
一名網友帶著大媽團赴日旅遊，因習慣不同讓他不斷隱忍，直呼旅伴真的很重要。 法新社

男性出國旅遊，若還帶著3名女性，規劃行程需要多一點考量。有名網友昨(1)日在臉書社團「爆廢公社」表示，他帶著老婆與她2位朋友的「大媽團」赴東京旅遊，因為3位女性在交通和飲食上共有3點不同習慣，讓他到了旅行第2天就決定直接「放生」她們。

原PO表示，出國旅遊，旅伴真的很重要，他在東京第2天就決定放生大媽團，並指出3點「放生」原因。

原PO說，因為在東京自助旅行皆靠大眾運輸工具，大媽團抱怨為何換線搭乘就要「走這麼遠」，他解釋，其實在東京的第一天，也只從池袋和銀座地鐵換線而已。

在點餐時，由於日本餐廳多使用點餐機自助點餐，但大媽團卻直接在點餐機前慢慢討論哪個好吃，再慢慢挑選主菜，最後再研究一下怎麼付錢刷卡，使得原本對一般日本人來說，僅需20秒的點餐過程，大媽團卻花了2分鐘，且還不願意讓原PO插手幫忙。堅持自己來的結果，便是看著後方長長的排隊人龍默默等候中。

原PO並說，3人還會在用餐1小時後喊著肚子餓要吃東西，但在車站美食街繞了40分鐘後，仍不知要吃什麼。最後還是原PO將老婆拉離友人隊伍，直接去信州屋吃麵。

基於這些原因，原PO在隔日下午4點和3名女性分道走，也因為女性們的行程都是購物，不需要人帶，她們不僅逛得盡興，也幫忙照顧好老婆，讓她每天都睡到9點。

但原PO仍抱怨，3名女性硬是要玩到距離飛機起飛只剩1小時才到機場，還說日本火車十分準時，也認為在機場報到只有一下子，其餘在機場等候都是浪費時間，讓他們被廣播唱名催登機，最後也沒時間逛機場的免稅店。

網友對此則表示，「辛苦了，所以都喜歡自己一個人去玩」、「乖乖讓她們去跟旅行社就好，沒必要開團整自己」、「還能撐好厲害，我應該一開始就直接放生了，自己的行程自己負責」、「永遠不帶不夠熟的人去自助！」、「不懂吃東西遲遲無法做決定的人」。

也有人認為，「大媽團的行程很好排，每天都放百貨公司就搞定啦」、「其實第一點看起來還好，就是不同國家的新鮮感，點餐要用點餐機就不適合給大媽團使用」。

東京 自助旅行

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