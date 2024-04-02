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清明節也戰南北！他不解「潤餅包油麵」 網喊：口感變好、份量加倍

聯合新聞網／ 綜合報導
「油麵潤餅」讓一位網友滿頭問號，因為這個被稱為南部特色的潤餅，身為南部人的他竟沒吃過。圖為潤餅示意圖，非南部特色潤餅。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
「油麵潤餅」讓一位網友滿頭問號，因為這個被稱為南部特色的潤餅，身為南部人的他竟沒吃過。圖為潤餅示意圖，非南部特色潤餅。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

清明節即將到來，根據習俗，「潤餅」是掃墓祭祖時的必備食品，有網友在PTT詢問大家，發現在討論潤餅時，提到南部潤餅會加上油麵，讓他大為不解，因為身為南部人的他從未吃過油麵潤餅，在查詢過後也發現，除了每年端午被熱議的南北粽，潤餅竟然也是南北有別。

原PO指稱，昨日在看「潤餅對決」，其中提及南部的潤餅內會包油麵，讓同是南部人的他滿頭問號，因為這個被稱為「南部特色的」油麵，他竟沒吃過，因此上網詢問有關南北潤餅的八卦。

據了解，北部潤餅多以花生粉鋪底，內餡則有燙熟或水煮蔬菜、炸紅糟肉、豆干或蛋酥；而南部潤餅多以花生糖粉鋪底，內餡則是乾炒蔬菜、香腸、滷肉，及油麵。也有人表示，北部潤餅偏鹹，口感濕潤，南部潤餅偏甜，口感較為乾爽。

原PO對潤餅的南北論戰則表示，在潤餅裡加油麵其實是嘉義或台南特有的吃法，加上油麵會讓份量變大也比較好包，口感也變得超好，不少網友回應「超好吃，你不懂」、「加油麵很好吃，還要加上蛋酥」、「還有香菜一定要加爆！」。但也有人附和原PO：「沒吃過加油麵的，但花生糖粉一定加爆」、「油麵、蛋酥、花生糖粉，外加肉燥，讚啦」。

另有嘉義網友表示：「嘉義人都是加炒麵」、「哪有加油麵呀？南部我還沒遇過有包油麵的」，也有人說：「我雲林人加炒麵」；有人對加炒麵的做法提出反駁：「永遠不能理解潤餅夾炒麵，是在吃啥」。也有部分網友認為北部的潤餅塞滿了紅槽肉、蛋絲，和豆芽菜最好吃。

清明節 潤餅

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