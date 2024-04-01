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老外丟垃圾…他驚覺「這一包」不對勁 一票人搖頭：被帶壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在台北街頭看到老外丟垃圾，沒想到「一畫面」讓他瞬間驚呆。示意圖／ingimage
一名網友在台北街頭看到老外丟垃圾，沒想到「一畫面」讓他瞬間驚呆。示意圖／ingimage

外國人學壞了？一名網友透露，自己在台北街頭看到老外丟垃圾，仔細看了看對方手上的垃圾後，瞬間讓他驚呆，直呼：「不是說台灣人沒素質嗎？怎麼連老外也一樣！」

原PO在PTT發文表示，他在台北市遛狗，看到一名外國人拿著體積很大的家用垃圾，就把它塞進路邊垃圾桶此舉不禁讓原PO直呼：「本寶寶驚呆了」，怎麼連外國人也染上這項壞習慣。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「入境隨俗」、「他說不定有台灣身分證」、「所以大部分路邊垃圾桶都收掉了」、「老外不會丟，就跟台人這樣丟」、「學壞了，都是台灣人帶壞的」、「拍照報警檢舉啊，笑你不敢」。

也有人強調，這是人的問題，不應扯上國籍，「國外很多也很爛啊，笑了，人的問題」、「真的別對白人素質有過多幻想」、「台灣回收率很高欸，國外可能還可以隨便燒，地方很大」。

事實上，台北市環保局指出，若丟棄家戶垃圾到行人專用清潔箱，可處新台幣1,200～6,000元罰鍰。不過垃圾包違規棄置於行人專用清潔箱的裁處件數，近三年呈現下降趨勢，顯示民眾對維護市容環境整潔、具公德心的觀念日增。

PTT 台灣人 垃圾桶 外國人

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