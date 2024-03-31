機車爆改成超迷你前輪！網驚「阿北有練過」 內行揭背後故事

愛車人士希望自己的車與眾不同，通常透過改裝部品來增添巧思。然而近日一名中年男騎士就被捕捉到前輪換上「迷你輪胎」，看起來超吸睛，進而引起廣大網友討論。

有網友在臉書社團《爆廢1公社》分享影片，畫面中可以看到男子的機車前輪「超迷你」，整台車有種微妙的衝突感，還有部分機件也裸露在外，隨著路面搖搖晃晃。亮綠燈時，男子也小心翼翼起步，騎乘速度相當緩慢，就怕一個不平衡摔倒。

對此，網友紛紛表示，「好酷」、「這改裝超帥，快笑死」、「前面爆改輕量化欸」、「阿北有練過」、「看來順便解決了DRG座高問題，只是這也降太多了吧」、「百改降為先」、「這樣我踩得到地了」。

也有網友說，「有故事，但是事故的車」、「事故撞成這樣，硬要裝個小輪子騎回附近店家，拖吊車錢都付不起」、「應該是車台內縮，懶得載，直接換小輪，騎去喬車架」。據《民視新聞網》報導，有機車的維修師傅表示，這輛機車一看就是發生過車禍，撞到車頭總成且造成內凹，前叉也變形，把原本的輪框直接拆掉，改成小顆輪子，看狀態應該只剩後輪煞車可用。

另外，台南警方也表示，騎士擅自增減變更原有規格，致影響行車安全，將處所有人新台幣900元以上，1,800元以下罰鍰。