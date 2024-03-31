物價翻漲！健康餐老闆嘆「每份應賣300元」 網一面倒轟：根本在唬爛

在物價齊漲的時代，想吃得營養又健康，讓許多外食族的餐費也不斷上漲。近日，有網友在PTT指出，自己中午和賣健康餐盒的老闆閒聊時，對方卻向他大吐苦水並詳細列出成本，更直言「每份餐點應該要賣300元」，不過該觀點卻遭到全網吐槽。

原PO表示，最近他去買午餐時，看見一份椒麻牛肉的健康餐盒售價200元，便開玩笑說「真的超好賺喔，賣500個就一天10萬元了，賣一年就3000萬了」，沒想到老闆卻立即抱怨「現在什麼狗屁都在漲」，並詳列了便當成本。

該名健康餐盒老闆稱，牛腱肉與其他配菜每斤分別是300元與120元，兩樣食材一斤可做成10個便當，但煮完後都會縮水，容易被客人罵。另外，雞蛋加飯成本10元，便當盒加筷子成本10元，剩下店租、人工、電費等開銷，一個便當的總成本約100元，無奈直言「應該要賣300元才比較合理」。

老闆指出，售價太高的便當根本沒人想買，只好在店面賣200元，外送平台賣250元，認為自己賺的不多，對此原PO好奇提問「有沒有健康餐盒賣200還可能虧錢的八卦？」

貼文一出，網友一面倒留言表示，「你聽老闆在唬爛」、「聽他吹牛，菜成本怎麼可能一斤120元」、「便當盒跟筷子是什麼做的？要10元？」、「他膨風算成這樣，連人工、店租、水電都加進去，總成本也才100元，然後定價是成本2～2.5倍，還說虧錢你也信？」、「他成本亂算，你營業額也太高估」、「那sukiya牛丼賣不到150不就破產」、「標準騙沒上過菜市場的」。還有網友笑指「你就是老闆吧」、「老闆是不是館長啊？」