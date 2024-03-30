哪家飲料店「奶精奶茶」最頂？一票網友狂推這2家：壓倒性勝出！

台灣手搖店眾多，奶茶、鮮奶茶都是非常熱門的品項。對此，一名網友指出，雖然知道奶精不健康，但自己很喜歡喝50嵐的奶精珍珠奶茶，好奇除了50嵐外，有沒有推薦的奶精奶茶？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「哪間飲料的奶精最頂」為題，指出自己最近很愛喝50嵐的奶精珍珠奶茶，但想嘗試看看其他店家的奶精奶茶，無奈去了可不可和迷客夏，兩間都沒有賣，好奇發問「有沒有50嵐以外的奶精珍奶不錯的，求推薦！」。

貼文一出後，眾多網友喜歡的還是50嵐，紛紛表示「50嵐奶精奶茶真的讚」、「真的就50嵐的奶精最頂，神祕配方」、「奶精奶茶只推50嵐」、「50嵐就最好喝了吧」、「奶精奶茶我也只推50嵐」、「50嵐真的好好喝」、「就是50嵐，沒有了」。

除了50嵐之外，還有部分網友推薦「春水堂」，紛紛表示「春水堂珍奶超讚」、「當然是春水堂」、「春水堂！！！」、「春水堂珍奶好好喝但很貴」、「平時喝鮮奶茶，但有時候就很想喝奶精綠！前陣子很愛春水堂」。

此外，也有不少網友分享自己的口袋名單，紛紛回應「Cama的錫蘭奶茶，超香超好喝」、「最頂就50嵐啊，如果想換換口味走清爽路線，一沐日跟五桐號的還不錯」、「85度c的慢熟奶茶非常好喝」、「再推一次85奶茶很好喝，以前叫英式」、「怎麼沒有人推COMEBUY，奶精超好喝」、「soma奶茶很好喝」。