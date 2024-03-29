他教烹調鮮甜「大王具足蟲」 網崩潰喊吃不下：放大版塵蟎！

去（2023）年人氣拉麵店「拉麵公子」推出極具震撼力的「大王具足蟲拉麵」，每碗售價1,480元，引發全台討論。昨（28）日有網友買到大王具足蟲下廚烹飪，不僅分享料理過程還表示味道鮮美，讓大票網友直呼「好驚悚」！

一名網友在社團《廚藝公社》發文，提到他第一次買到大王具足蟲，嘗試將它料理看看，「首先把蟲開膛剖肚清理乾淨後沖洗一下放到盤子上，然後切些薑片擺上去，再來灑些黑胡椒粒跟白胡椒鹽，再加些米酒就可以大火開蒸了」，原PO表示因為買了兩隻，一隻有加蛋下去一起蒸，蒸的時間約12分鐘，接著再燜3分鐘，吃起來的口感「像吃蝦姑，味道像螃蟹，很鮮甜，下次想嘗試來煮粥，一定更讚！」

貼文一出，網友紛紛留言「OMG這蟲真的很恐怖」、「放大版的塵蟎嗎」、「這我完全沒辦法」、「聽說不錯吃，但不便宜」、「勇氣可嘉」、「第一個吃的人在想什麼」、「滿滿的天空之城的畫面」、「宮崎駿裡的王蟲」、「他都已經進化到讓人沒辦法下肚的樣子了，沒想到今日還是躲不過」、「東西本身沒有問題，問題出在這個名字有個蟲，如果名字取得好，應該很多人敢吃！」、「這真的能吃嗎？」。

事實上，大王具足蟲又稱「巨型深水蝨」，主要食用海洋生物的屍體，如鯨魚、魷魚等。有專家表示，如果一定要食用又想避免食物中毒的話，料理前要確保甲殼顏色沒有混濁、異味傳出，且務必要煮熟才能食用。