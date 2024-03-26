他質疑「真的有人熱愛工作嗎？」 網友吐槽結婚後保證愛死上班

有網友在ptt貼文問說「有人是開心去上班的嗎？」他自述覺得不要騙人了，也不要自欺欺人了，他平日觀察，完全感受不出來有人是開心的去上班。有人直接吐槽說「真的有，我有看過這樣的同事，家庭裡比職場更地獄的人，每天笑著上班，下班還會自動加班」，還有人說「你去結婚生小孩後，保證愛死上班！」

原po表示，日復一日，「每天上班、下班，要不是為了幾個臭錢，到底誰想上班啊！」每天他上下班搭車時都會觀察同班車的人，從他們的臉上「完全感受不出來有人是開心的，全部都是死人臉、厭世臉」，他不免要問「真的有人熱愛工作嗎？不要騙人了！」

貼文內容引起不少網友熱議，有人說應該很多人熱愛工作，「很多吧，像是我們主管」、「工作即興趣，或是老闆或員工或部下」、「有啊！我啊！每天都很開心XD」、「不要以為大家都是做爛工作」、「喜歡且需要上班有很多原因，除錢之外，可從工作中獲得社交、資訊、公司提供的課程與活動，也提供規律的生活，這會帶來安心踏實感」。

不想工作、上班的網友表示「最討厭上班！氣氣！」、「今天早上起床，突然好不想出門工作，想要任性請假一天，反正一年有20幾天假，根本用不完。但是三月底有東西要交，責任心使然還是出門了」、「上班很棒，竊電、竊水、竊衛生紙，還可以大便，不過不上班就能賺錢的話，我還是會選不上班」、「最爽的是當包租公躺平領租金收入啊」、「你不知道最爽的是『不用工作』嗎？」

也有人平心靜氣地表示，上班、工作「為什麼一定要開心或不開心，成熟的人就是付出時間心力賺取報酬」、「工作不開心就換工作，或是找到可以不工作的方法」、「如果這個工作超出你的負荷就再找下一個，不需要去否定『工作』這個行為，更不要帶著情緒上班，傷最重的反而是自己」。