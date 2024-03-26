夜市1異國美食絕跡？他跑3處都吃不到 一票人嘆：買不下去了

台灣各地夜市林立，其中「沙威瑪」更是不少民眾心中的夜市小吃代表之一。一名網友分享，最近在台中逛了好幾間夜市，卻發現沙威瑪攤位越來越少，也沒有看到一大串肉在機器上邊轉邊烤的畫面，讓他好奇發問「沙威瑪是不是要在台灣夜市絕跡了？」

原PO在PTT發文表示，最近在台中逛了逢甲、一中、總站三個夜市，都沒看到以前常見的「沙威瑪」攤位，「以前每個夜市至少都有一間啊，沙威核也少子化了是不是，有沒有沙威瑪開始在台灣夜市絕跡的八卦？」

原PO補充，後來雖然有在一中街夜市買到，卻不是以前那種一大串肉放在機器前面邊轉邊烤的「沙威瑪」，而是把肉放到鐵板上炒完再夾進麵包，讓他直呼根本是「邪魔歪道」。

文章引發討論，許多網友認為首要原因是太貴，「因為超貴，沒人要買」、「貴到沒人吃」、「以前三個100，現在一個60，小不拉基」、「一份80誰要吃」、「因為小小一份7、80元然後吃不飽吧」、「太貴了，我上次買一個，幾條肉絲加生菜加醬就要50，根本盤子」、「以前一個30吃很飽，現在一個60巴掌大，肉片生菜都一咪咪，加蛋加起司一個85」。

也有人表示，生意不好和成本過高，連帶影響了店家擺攤意願，「那個銷量不大的話其實很麻煩」、「成本高吧」、「肉越來越少，都在吃美乃滋」、「原肉成本高啊，組合肉很難切那麼薄，很容易散」。