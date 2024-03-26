桃園公車奇觀！司機「關門倒立」不開車 乘客全傻眼：看過他健身

公車是許多通勤族出門必搭的大眾運輸工具之一。不過，近日一名桃園女子搭公車時，竟目睹公車司機在車上「倒立」的奇觀，公車明明已經進站，司機卻不開門，反而開始倒立，詭異的狀況讓等車的乘客都十分傻眼。

原PO昨（25）日在Threads發文表示，她準備搭5086路線桃園至大園的公車，沒想到公車進站後，司機卻遲遲不開門，反而突然離開駕駛座，在公車內開始表演「倒立」，雙腳高高掛在空中，讓現場民眾看傻了眼，只能在原地等司機開門，「這個司機一直倒立不開門，等超久」。

貼文吸引上萬人按讚，「你們也是人很好沒人催他，就這樣默默地拍默默地等⋯」、「馬戲團退休來當司機喔」、「裡面是馬戲團吧」、「開車開到一半突然想健身」、「椎間盤突出可以靠倒立緩解，可能是這原因」、「你確定要坐上這台公車嗎」、「開門了也不敢上車」、「我平常搭的那班司機，等紅燈都會站起來活動」、「體諒一下，這個職位是久坐的，很少動，有機會就是這個時間，他會起身動一動也是為了活下去」。

不少當地民眾也爆料，「這台車司機真的是經典，他會把車門關起來在裡面健身」、「每次等他都要等很久」、「上次等了30分鐘」、「四、五年前遇過他，一直不發車，跟我爸說司機在練瑜珈不發車所以會晚回家，他還不相信」。

一位自稱在桃園客運上班的網友透露，這位司機原本應該是跑302路線，今天是因為有其他司機請假，他才來跑5086路線，並指出他的奇人異事，「我剛進桃客的前三個月，上下班時間和他差不多，但每次看到他都是在運動，倒立只是基本，還會出現一些高難度動作」。