快訊

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

白沙屯媽回程急行軍！網驚見「不老男神」引騷動：這趟值得了

桃園公車奇觀！司機「關門倒立」不開車 乘客全傻眼：看過他健身

聯合新聞網／ 綜合報導
公車示意圖。桃園一名女子等公車時，目睹公車司機進站後不開門，反而在車上開始倒立，讓她看傻了眼。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
公車示意圖。桃園一名女子等公車時，目睹公車司機進站後不開門，反而在車上開始倒立，讓她看傻了眼。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

公車是許多通勤族出門必搭的大眾運輸工具之一。不過，近日一名桃園女子搭公車時，竟目睹公車司機在車上「倒立」的奇觀，公車明明已經進站，司機卻不開門，反而開始倒立，詭異的狀況讓等車的乘客都十分傻眼。

原PO昨（25）日在Threads發文表示，她準備搭5086路線桃園至大園的公車，沒想到公車進站後，司機卻遲遲不開門，反而突然離開駕駛座，在公車內開始表演「倒立」，雙腳高高掛在空中，讓現場民眾看傻了眼，只能在原地等司機開門，「這個司機一直倒立不開門，等超久」。

貼文吸引上萬人按讚，「你們也是人很好沒人催他，就這樣默默地拍默默地等⋯」、「馬戲團退休來當司機喔」、「裡面是馬戲團吧」、「開車開到一半突然想健身」、「椎間盤突出可以靠倒立緩解，可能是這原因」、「你確定要坐上這台公車嗎」、「開門了也不敢上車」、「我平常搭的那班司機，等紅燈都會站起來活動」、「體諒一下，這個職位是久坐的，很少動，有機會就是這個時間，他會起身動一動也是為了活下去」。

不少當地民眾也爆料，「這台車司機真的是經典，他會把車門關起來在裡面健身」、「每次等他都要等很久」、「上次等了30分鐘」、「四、五年前遇過他，一直不發車，跟我爸說司機在練瑜珈不發車所以會晚回家，他還不相信」。

一位自稱在桃園客運上班的網友透露，這位司機原本應該是跑302路線，今天是因為有其他司機請假，他才來跑5086路線，並指出他的奇人異事，「我剛進桃客的前三個月，上下班時間和他差不多，但每次看到他都是在運動，倒立只是基本，還會出現一些高難度動作」。

健身 公車 大眾運輸 椎間盤突出 通勤族

延伸閱讀

暖心供香燈腳充電卻失望了 苦主無奈：豆腐頭、充電線「整排被拔光」

臭豆腐5塊100元吃得下去？內行曝「生意超好」：以後會更貴

泡麵沒麵肉塊加爆！日清推出整盒「謎肉吃到飽」 還能做成丼飯、漢堡

網好奇「茶の魔手好喝在哪？」 內行人大推：2款是最強招牌

相關新聞

桃園公車奇觀！司機「關門倒立」不開車 乘客全傻眼：看過他健身

公車是許多通勤族出門必搭的大眾運輸工具之一。不過，近日一名桃園女子搭公車時，竟目睹公車司機在車上「倒立」的奇觀，公車明明已經進站，司機卻不開門，反而開始倒立，詭異的狀況讓等車的乘客都十分傻眼。

管委會收回地下室管理停車 「4年後變這樣」讓眾人看傻：是廢墟吧

日前一名網友貼出多張照片，表示自家社區地下室被管理委員會收回管理停車，「但管理成這樣子，請問我們該如何是好？」照片一出網友紛紛傻眼了，直呼「看起來像廢墟」、「以為是以前的豬圈老照片」、「根本沒完工吧」。

平民小吃點5樣要價260元？ 網見1物直言：這很不平民

平民小吃通常給人的印象是「物美價廉」，不過日前有位網友表示，他點了5樣平民小吃，卻要260元，讓他無言表示「沒人要處理嗎？」對此，多數網友見1物吐嘈「這食物本來就很貴」。

臭豆腐5塊100元吃得下去？內行曝「生意超好」：以後會更貴

銅板美食因物美價廉而深受民眾喜愛，不過有民眾感嘆，許多銅板美食如今都漲破百元價。一名網友日前發文直呼，在花蓮買到一份100元的臭豆腐，一盤僅有5塊，好奇是否有人願意買單。話題一出，有網友突破盲點，「現在不吃，以後會更貴喔！」

哪個才是意麵？他崩潰貼4照片掀共鳴 內行解答「這款才正宗」

在小吃店用餐，有時候會在菜單上看見「意麵」兩字，但近日有網友發現，雖然都叫做「意麵」，卻存在長的不一樣的意麵，因此納悶「我以後點乾意麵，到底送上來會是什麼？」，他也貼出四張示意照片。文章也掀起共鳴，「常常分不清楚，每次去麵攤都要再確認」、「笑死，我也分不清楚」。有網友則分析照片中哪張拍的才是意麵，還有內行人直指第二張圖才是正宗的意麵。

電鍋蒸蛋總失敗！她曝「驚悚照」吸千人朝聖 內行人揭2關鍵：必定成功

你有用電鍋蒸蛋的經驗嗎？一名網友分享，自己照著蒸蛋食譜做，但每次蒸出來的蛋都皺巴巴，看起來非常不好吃，不知道是哪個環節出了問題，讓她直呼「我不會蒸蛋，很奇怪，從來沒有蒸成功」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。