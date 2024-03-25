平民小吃點5樣要價260元？ 網見1物直言：這很不平民

平民小吃通常給人的印象是「物美價廉」，不過日前有位網友表示，他點了5樣平民小吃，卻要260元，讓他無言表示「沒人要處理嗎？」對此，多數網友見1物吐嘈「這食物本來就很貴」。

一名網友在PTT發文表示，他在小吃店點了白飯、滷蛋、豆腐、滷白菜跟虱目魚湯，他用拳頭跟菜色合照，來顯示菜色份量，從原PO的圖片來看，白飯的份量略大於拳頭，而虱目魚湯有整片虱目魚肚，上面配一些蔥花，滷豆腐一塊與滷蛋合裝一盤，另外有一盤約略跟拳頭一樣大的滷白菜，不過原PO表示「老闆跟我收260元，沒人要處理？」

對此，網友吐嘈「虱目魚可能就要180元了」、「有魚比較貴很正常」、「不爽就不要吃啊，貴在魚吧」、「你可以自己去市場買魚看看，外食點魚肉本來就很貴」、「不要點魚的話你看看多少，在台南你可能點下面兩樣（白飯跟虱目魚湯）就要超過300元了」、「我幫你算一下，白飯10元、滷蛋豆腐35元、滷白菜30元，魚湯大概185元吧」、「平民小吃為什麼要吃魚？魚肚市場應該賣100元左右，你不應該點那個無刺魚肚」、「店員不用錢？店租不用錢嗎？還是瓦斯都不用錢？」、「你點的虱目魚肚那麼大，應該要賣150元到180元吧」、「不要點虱目魚肚，一碗就要150元起跳了」、「魚肚180元、白飯15元、滷蛋15元、滷白菜跟豆腐各25元吧，平均魚肚要180元」。