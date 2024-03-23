哪個才是意麵？他崩潰貼4照片掀共鳴 內行解答「這款才正宗」

在小吃店用餐，有時候會在菜單上看見「意麵」兩字，但近日有網友發現，雖然都叫做「意麵」，卻存在長的不一樣的意麵，因此納悶「我以後點乾意麵，到底送上來會是什麼？」，他也貼出四張示意照片。文章也掀起共鳴，「常常分不清楚，每次去麵攤都要再確認」、「笑死，我也分不清楚」。有網友則分析照片中哪張拍的才是意麵，還有內行人直指第二張圖才是正宗的意麵。

一名網友在PTT發文，貼出四張照片，表示每一張照片中的麵食都被稱為「意麵」，直問「為什麼意麵有這麼多種阿？」、「那我以後點乾意麵，到底送上來會是什麼？」原PO的提問掀起共鳴，網友們表示，「常常分不清楚，每次去麵攤都要再確認」、「莫名其妙的麵」、「笑死，我也分不清楚」、「真的，這個我也有疑問」、「這問題問的真好」。

有人認為原PO貼出的照片都屬於意麵，「意麵就是加雞蛋的鹼水麵，1、2、3、4都可能」、「麵要做怎樣的造型都是看攤主」。有網友則表示第一張跟第二張照片才是意麵，「1是鍋燒意麵的麵條，2是鹽水意麵」、「1是常見的鍋燒意麵（麵體一團事先炸好）」、「1跟2感覺比較常見」、「1是鱔魚意麵，2是鹽水意麵」。

該名網友貼出四張照片，由左上至右下依序排列，納悶難道「什麼麵都叫意麵」，對此有網友指出第二張圖（左下角）才是正宗意麵。圖截自PTT

更有網友直指第二張照片中的意麵才是正宗，「2才正宗，其他都是怪力亂神」、「2就正統鹽水意麵」、「到後壁新營鹽水一帶買的就是2這種」、「選第2個就對了」、「第2種才是標準意麵」、「從小到大的認知都是2」。

據《自由時報》報導，台灣意麵的發源地在台南鹽水，製麵的麵粉會加入雞蛋。常見意麵的造型呈波浪狀，但也存在扁直狀的麵條。此外，台南「鍋燒意麵」的麵條會事先油炸定型，含蛋比例更高，適合湯汁料理，因此鱔魚意麵會用此種麵條。而根據維基百科資料，除了鹽水意麵，南投意麵也是使用非油炸的麵體，且會以鹼水代替蛋製麵，跟鹽水意麵的Q韌相比，口感上較滑溜。