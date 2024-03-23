電鍋蒸蛋總失敗！她曝「驚悚照」吸千人朝聖 內行人揭2關鍵：必定成功

你有用電鍋蒸蛋的經驗嗎？一名網友分享，自己照著蒸蛋食譜做，但每次蒸出來的蛋都皺巴巴，看起來非常不好吃，不知道是哪個環節出了問題，讓她直呼「我不會蒸蛋，很奇怪，從來沒有蒸成功」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「家常菜」分享一張蒸蛋的照片，從圖片中可以發現，蛋的表面皺巴巴，看起來非常不好吃。讓她直呼「用電鍋蒸了好多次，每次都失敗，真的好奇怪，從來沒有成功過」。

一名網友分享，自己照著蒸蛋食譜做，但每次蒸出來的蛋都皺巴巴，看起來非常不好吃。圖/取自臉書社團「家常菜」

貼文一出後，不少網友指出問題，紛紛表示「不能直接放電鍋蒸，要墊高」、「在蒸時，一定要留縫隙」、「蒸碗要蓋蓋子，電鍋裡放1小蒸架，外鍋水少少，跳起來悶一下再開鍋蓋，一定成功」、「蒸蛋一定要加溫開水，攪拌均勻用炒菜鍋放蒸架，然後才把蛋放上去，最重要的是鍋蓋不要全部蓋緊閉，要留喔一點細縫喔！」

綜合不少網友教學，想要蒸蛋滑嫩像布丁感，要做2件事。第一，電鍋內要放蒸架，不能直接放碗進去蒸；第二，電鍋在蒸蛋時不要把蓋子蓋死，建議可以卡一根筷子在電鍋與鍋蓋之間，讓蒸蛋溫度不會過高，蒸出來的蛋才會平滑。