空姐曝光12件「搭機誤區」！乘客好意做一事 得花3倍時間復原

一名職業為空服員的網友昨(21)日在Dcard上曝光12件「搭機誤區必知」，一吐工作中經常碰到困擾的問題，她希望能藉此「釐清誤區」，不要因為誤解造成雙方的「氣噗噗」，與乘客共創美好的搭機經驗。

原PO以「那些空服員想說的事」為標題，列舉出12件與乘客互動時會發生的困擾。

與飲食有關的有：

1.乘客點的東西只是「晚點送」，「我們沒有忘記！」。

原PO表示，因為航空服務有一定的流程，會先顧及大眾，才會開始送乘客點的特殊飲料，真的不是忘記，除非是看到已沒有空服員在送飲料了，而這時你的還沒拿到，就可以詢問一下。

2.謝謝好意，請不用幫忙疊餐盤。

原PO表示，若是在一般餐廳用餐，疊餐盤是好意，但機上若是大家都這麼做的話，因為餐車設計一格只能擺放一個餐盤，空服員拿到手後，若是全部堆疊在一起，就必須再次復原，將一個個餐盤分開，做這些復原動作的時間，「已經可以收完三個了」。

3.飲料點一堆，卻最後都沒喝。

原PO常常看乘客上機後就瘋狂點飲料，但最後收餐時根本沒什麼喝，覺得十分浪費。她無奈表示，其實可以理解大家什麼都想試試看的心情，但請勿浪費食物。

4.請多利用服務鈴，而不是直接攔截手上東西很多的空服員。

原PO希望大家能多多體諒，因為有時候手上拿了很多東西，突然被攔截要一杯可樂，當下根本沒手可以記，而且通常一路走過去會被好幾個人攔截，讓她直呼，其實都很願意提供乘客想要的東西，但能不能稍微觀察體諒一下。

5.記清楚自己點了什麼餐。

原PO說，經常有乘客點特別餐，然後送餐時卻一問三不知。她呼籲，不管是家人、領隊還誰代點，請事先交代清楚，空服員也很怕送錯餐，進而損害乘客權益。

6.如果對海鮮、豬、雞、牛都過敏不能吃，請提早點特別餐。

原PO提醒若是不能吃飛機餐，請提前點個人需求的特別餐。若在機上才反應什麼都不能吃，空服員也只能詢問其他機組人員有沒有人想讓出素食餐，「但這真的不是我們應該做的」，如果遇到願意這樣做的空服員，「都要抱著感恩的心」。

與機上安全相關的有：

原PO提醒乘客若是想換位子，可等起飛到安全高度後再換，千萬不要擠在走道上引起「大塞車」。此為示意圖，圖／Ingimage

1.若是想換位子，可等起飛到安全高度後再換。

原PO稱，常常遇到團客一上機就開始擠在走道上找認識的一起坐，「完全不在意後面已經大塞車」，建議飛行到安全的高度後，再來考慮更換位子。此外，若有點特別餐的乘客換位置一定要告知空服員，避免送錯餐。

2.飛機還在滑行時，請坐好！

原PO稱很能理解乘客都想迫不及待地下機，但飛機就是還在滑行，請等安全帶燈號熄滅後再站起來，真的不用那麼急，就算停妥後，也還有一段時間才能下機。

與個人權益攸關的有：

原PO道，飛機座椅的設計本來就可以向後倒，就代表每位乘客都有向後倒的權益，建議若是有這類困擾的乘客可以考慮購買商務艙。此為示意圖。 圖／Ingimage

1.不要再為椅背吵架了！

原PO正色道，飛機座椅的設計本來就可以向後倒，就代表每位乘客都有向後倒的權益，空服員頂多只能在用餐時間麻煩乘客將椅背豎直，方便後方乘客用餐，其餘時間都是大家的權益。建議若是有這類困擾的乘客可以考慮購買商務艙。

2.機上的事，機上解決。

原PO說，在飛機上發現自己好像沒拿到什麼，空服員其實十分歡迎當下就反應，因為回到家後才寫客訴並沒有用，空服員若在當下得知，會立刻做出補償。

3.帶小孩出門請做好準備。

原PO說，遇到父母完全不管小孩的真的會覺得「到底是誰的小孩」，準備降落或起飛時安全帶不繫好，經提醒後也完全不管，或是任由小孩站在椅子上蹦蹦跳跳，都不可取。

4.有什麼需求，航程中歡迎提出。

原PO提醒乘客，不要等要降落了才開始要飲料和買免稅商品。因為此時空服員必須做的事是降落準備，如果突然要飲料或買免稅商品，真的會有點困擾。